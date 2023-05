„Dzikie eksmisje” to horror dla lokatorów. Sprawdź, jakie masz prawa, gdy właściciel próbuje usunąć cię z mieszkania na wynajem

Właściciel próbuje bezprawnie usunąć cię z lokalu? To możesz zrobić

Zasady eksmisji z mieszkania. Co jest zgodne z prawem, a co nie?

„Dzikie eksmisje” zdarzają się często. Spotykają nie tylko „dzikich lokatorów”

W mediach rzadziej słyszy się jednak o drugiej stronie medalu, czyli o tzw. dzikich eksmisjach . Chodzi o sytuacje, gdy właściciel sięga po nielegalne metody, żeby pozbyć się z mieszkania niechcianego lokatora. Często stosowane praktyki to m.in.:

Czy polskie prawo wystarczająco mocno chroni prawa lokatorów? A może chroni je za bardzo, na czym cierpią właściciele mieszkań? Debata na ten temat toczy się od dawna i budzi wiele emocji. W mediach często nagłaśniane są historie o tzw. dzikich lokatorach – osobach, które zajmują cudzy lokal bezprawnie i bez płacenia. Najczęściej taka osoba podpisuje umowę najmu, po czym przestaje uiszczać czynsz i odmawia wyprowadzenia się. Legalne usunięcie dzikich lokatorów z mieszkania jest trudne i potrafi zająć nawet kilka lat, co naraża właściciela lokalu na ogromne straty finansowe i stres.

Warto jednak pamiętać, że takie działania, niezależnie od motywacji, są nielegalne, a „dzikie eksmisje” spotykają nie tylko „dzikich lokatorów” . Przykładowo w marcu 2023 r. „Gazeta Wyborcza” opisała właściciela, który próbował nielegalnie usunąć z mieszkania lokatorkę z ważną umową najmu. Z kolei w 2019 r., jak podaje money.pl, pewien właściciel nabył na licytacji komorniczej mieszkanie z lokatorem (o którym oczywiście wiedział), po czym próbował siłą wyrzucić go na bruk bez udziału komornika . Na problem zwracało też uwagę Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

– [Podczas posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności – przyp. red.] przedstawicielka BRPO krótko zarysowała (...) istotę działania różnego rodzaju „firm windykacyjnych”, które poruszając się na granicy prawa, odpłatnie, na zlecenie właściciela, podejmują działania celem zmuszenia lokatorów do opuszczenia mieszkania – czytamy na stronie RPO .

Jakie prawa ma lokator w czasie trwania ważnej umowy najmu? Sprawdź, czego nie wolno właścicielowi mieszkania

Zasady dotyczące wynajmu określa ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ale zastosowanie mają też inne akty prawne, m.in. kodeks karny. Niestety, wielu lokatorów nie wie, jakie prawa im przysługują, a wielu właścicielom wydaje się, że z własnym mieszkaniem mogą robić, co chcą. Dlatego warto wskazać najważniejsze prawa lokatora . W czasie trwania ważnej umowy najmu:

Jeśli lokator przestanie płacić za mieszkanie, właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu. Zasady określa art. 11 ustawy o ochronie lokatorów. Właściciel może to zrobić także w innych sytuacjach, np. gdy lokator podnajął komuś lokal bez zgody właściciela, demoluje mieszkanie, uporczywie i rażąco narusza porządek w budynku czy korzysta z mieszkania niezgodnie z umową. Przyjrzyjmy się bliżej najczęstszemu przypadkowi – gdy lokator zalega z czynszem .

Gdy umowa najmu przestaje obowiązywać, lokator ma obowiązek opuścić mieszkanie czy dom. Jeśli tego nie zrobi, zajmuje lokal bezprawnie. W takiej sytuacji właściciel mieszkania nie ma prawa samodzielnie usuwać lokatora czy próbować go wypłoszyć z nieruchomości. Musi więc zaangażować w sprawę sąd i komornika. Właściciel składa zatem do sądu rejonowego pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu. Przez cały czas rozpatrywania sprawy, aż do momentu eksmisji, niepłacący najemca ma prawo dalej zamieszkiwać w lokalu.

Sąd analizuje sprawę i wydaje nakaz opróżnienia lokalu. Gdy wyrok się uprawomocni, lokator ma obowiązek się wyprowadzić. Jeśli tego nie zrobi, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności, a wówczas do akcji wkracza komornik. Komornik najpierw wyznacza termin na dobrowolną wyprowadzkę. Dopiero gdy on minie, może usunąć lokatora siłą, ale tylko w asyście policji.