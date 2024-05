Dzień Rodziny i akcja charytatywna dla chorej Pauliny w ostródzkim Parku Collisa

25 maja, kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. 3 Maja, godz. 12.00-17.00 - zaplanujcie sobie ten dzień i spędźcie go z nami pomagając Paulinie! Wszystkie ręce na pokład!

Paulina Jastrzębowska, mieszkanka Ostródy, dowiedziała się o swojej chorobie nagle. Ma wielkie wsparcie w swojej rodzinie, ale potrzebuje też wsparcia nas wszystkich. Korzystając z okazji i obchodzonego 25 maja Dnia Rodziny, w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja 19, odbędzie się wielki event charytatywny, z którego CAŁKOWITY dochód przekazany zostanie na pomoc chorej Paulinie.

Wojciech Gawor

Zapraszamy wszystkich mieszkańców nie tylko do udostępniania niniejszego postu, ale przede wszystkim do czynnego udziału w pikniku! W ramach wydarzenia przewidziano mnóstwo atrakcji, począwszy od rodzinnych i skierowanych do dzieci animacji, przez koncerty muzyczne, aż po wielki finał wydarzenia - czyli mecz piłkarski pomiędzy Drużyną Wielkich Serc a Drużyną Burmistrza Rafała Dąbrowskiego!