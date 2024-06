Dzień Patrona Miasta Ełku

W 1999 roku Papież Jan Paweł II przybył z pielgrzymką do Ełku i błogosławił mieszkańcom podczas Mszy Św. W tym roku mija 25 lat od tamtej pamiętnej wizyty.

We Mszy Świętej, którą papież sprawował 8 czerwca 1999 r. w Ełku, udział wzięło ok. 300 tys. wiernych z Polski i zagranicy. Papież skierował wtedy do osób zebranych na placu m.in. takie słowa: „Pozdrawiam tę piękną ziemię i jej mieszkańców. Jest mi ona bardzo bliska, gdyż niejednokrotnie ją nawiedzałem, szukając tu także odpoczynku. Miałem wtedy możliwość podziwiać bogactwo przyrody tego zakątka mojej Ojczyzny i cieszyć się spokojem jezior i lasów. Wy sami jesteście spadkobiercami bogatej przeszłości tej ziemi, którą tworzyły przez wieki różne tradycje i różne kultury”.

W 2014 roku Święty Jan Paweł II został ustanowiony Patronem Miasta Ełku, a dzień 8 czerwca Dniem Patrona Miasta Ełku.

UM Ełk

Z okazji 25. rocznicy wizyty papieża w naszym mieście, 8 czerwca (sobota) zaplanowano uroczystości jubileuszowe: