Dzień Ojca 2022: prezenty kulinarne będą strzałem w dziesiątkę. Najlepsze przepisy na Dzień Taty. Zrób obiad, tort albo pijaną śliwkę

Dzień Ojca 2022. Kiedy wypada?

Dzień Ojca 2022 już w czwartek 23 czerwca. Obchody zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz Dzień Taty został tam zorganizowany 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton, ale nie były to oficjalne obchody. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii święto obchodzone jest 19 marca, w dnu św. Józefa. Na Litwie świętuje się je w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii w drugą niedzielę czerwca, a w Turcji, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie w trzecią niedzielę czerwca. W Polsce Dzień Ojca po raz pierwszy był celebrowany w 1965 roku, chociaż święto to nie dorównało jeszcze popularnością obchodzonemu w maju Dniu Matki. Czas to zmienić.