Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów, zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

prace konserwatorskie

restauratorskie

roboty budowlane

W ramach Programu Powiat Działdowski otrzyma:

Przebudowa drogi gminnej nr 187030N, działka nr 527 w miejscowości Kisiny wpisanej do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków - 362 600,00 zł

Roboty budowlane oraz konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat, działka nr 294/2, Gmina Działdowo - 566 538,00 zł

Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku - 294 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark - 490 000,00 zł

Odnowienie z odtworzeniem elementów zniszczonych elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Niechłoninie - 78 400,00 zł

Renowacja i odtworzenie ogrodzenia Kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wielkim Łęcku wpisanego do rejestru zabytków - 153 688,27 zł

Stabilizacja konstrukcyjna i odtworzenie części składowych zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Niechłoninie - 166 600,00 zł

Wymiana ogrodzenia cmentarza parafialnego należącego do Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i św. Apostołów Piotra i Pawła w Przełęku - 196 000,00 zł

Renowacja i odtworzenie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Wielkim Łęcku wpisanego w Gminnej Ewidencji Zabytków - 252 343,77 zł

Wymiana ogrodzenia przy Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i św. Apostołów Piotra i Pawła w Przełęku - 367 500,00 zł

Renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele pw. Świętej Barbary w Rumianie - 264 600,00 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie - 284 000,00 zł

Modernizacja drewnianych stropów w budynku zabytkowego spichlerza w Hartowcu - 303 800,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego z odtworzeniem komina na budynku Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Działdowie - 852 600,00 zł

Łacznie to niemal: 4 mln 633 tys zł.