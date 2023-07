Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków, zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask

Dzięki rządowemu wsparciu, samorządy będą mogły przywrócić dawny blask perłom lokalnej architektury. Budynki te pełnią funkcje ważne społecznie, po koniecznym remoncie przetrwają długie lata ku pożytkowi lokalnych społeczności.

Nie byłoby takich inwestycji bez skutecznej naprawy finansów publicznych.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

prace konserwatorskie

restauratorskie

roboty budowlane

W ramach Programu Powiat Działdowski otrzyma:

Przebudowa drogi gminnej nr 187030N, działka nr 527 w miejscowości Kisiny wpisanej do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków - 362 600,00 zł

Roboty budowlane oraz konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat, działka nr 294/2, Gmina Działdowo - 566 538,00 zł

Remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Jezusa Żyjącego w Lidzbarku - 294 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark - 490 000,00 zł

Odnowienie z odtworzeniem elementów zniszczonych elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Niechłoninie - 78 400,00 zł

Renowacja i odtworzenie ogrodzenia Kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wielkim Łęcku wpisanego do rejestru zabytków - 153 688,27 zł

Stabilizacja konstrukcyjna i odtworzenie części składowych zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Niechłoninie - 166 600,00 zł

Wymiana ogrodzenia cmentarza parafialnego należącego do Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i św. Apostołów Piotra i Pawła w Przełęku - 196 000,00 zł

Renowacja i odtworzenie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Wielkim Łęcku wpisanego w Gminnej Ewidencji Zabytków - 252 343,77 zł

Wymiana ogrodzenia przy Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i św. Apostołów Piotra i Pawła w Przełęku - 367 500,00 zł

Renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele pw. Świętej Barbary w Rumianie - 264 600,00 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie - 284 000,00 zł

Modernizacja drewnianych stropów w budynku zabytkowego spichlerza w Hartowcu - 303 800,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego z odtworzeniem komina na budynku Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Działdowie - 852 600,00 zł

Łacznie to niemal: 4 mln 633 tys zł.