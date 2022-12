Dziecko płacze i nie chce zasnąć? Ten sposób je uspokoi – twierdzą naukowcy. Czy dzięki ich patentowi niemowlęta zaczną przesypiać noce?

Jak uspokoić niemowlę? Naukowcy wypróbowali cztery metody

W eksperymencie wzięło udział 21 niemowląt w wieku do siódmego miesiąca życia. Podczas badania dzieci miały mierzone tętno , a zespół filmował także ich reakcję, aby monitorować nastrój maluchów, podczas gdy ich mamy nosiły je na rękach, bujały i odkładały.

Jak pokazują statystyki, u około 20-30 proc. niemowląt występuje problem nadmiernego płaczu i trudności ze snem bez wyraźnego powodu. Wpływa to negatywnie na stan psychicznych rodziców, którzy są z tego powodu zestresowani. Dlatego naukowcy postanowili znaleźć uniwersalną, skuteczną metodę, która pozwoli wyciszyć i uśpić niespokojnego malca. Wyniki ich badań opublikowano na łamach czasopisma „Current Biology”.

Skuteczna metoda „5-5-8” na uśpienie dziecka: nosisz, przytulasz, odkładasz

Wyniki obserwacji pokazały, że tętno dzieci zwalnia, a one przestają płakać, gdy matki noszą je w ramionach przez pięć minut – część niemowląt może wtedy nawet zasnąć.

Co ciekawe, dzieci reagują na ruch rodzica niezależnie od tego, czy śpią czy nie. Badanie pokazało np., że tętno dziecka przyspiesza, jeśli rodzic szybko obróci się podczas chodzenia lub próbuje położyć je w łóżeczku.

Kolejnym krokiem w wyciszeniu malca jest kołysane go na kolanach lub w ramionach przez co najmniej pięć do ośmiu minut, kiedy opiekun siedzi. U dzieci można wówczas zaobserwować spadek tętna. Jednocześnie wzrasta szansa, że niemowlęta będą spały po umieszczeniu ich w łóżeczku. Część z nich może jednak obudzić się podczas tej czynności.