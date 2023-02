Dziecko nie chodzi do szkoły? Zaniechanie obowiązku szkolnego to konsekwencje zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców Barbara Wesoła

Obowiązek szkolny w przepisach. Co robi szkoła, gdy uczeń wagaruje? GettyImages.com

Ile dni dziecko może nie chodzić do szkoły? Czy grozi za to kara grzywny? Notoryczne opuszczanie szkoły to unikanie obowiązku szkolnego, a za to konsekwencje prawne i finansowe ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Wagary i godziny nieusprawiedliwione nie ujdą płazem także dziecku. O czym mowa? Wyjaśniają to przepisy.