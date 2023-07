Dywan z wełny – marzy o nim wiele osób, ale czy sprawdzi się w każdym wnętrzu? Cena za dywan wełniany może przyprawić o zawrót głowy

Tak jak jedwab uchodzi za najbardziej pożądaną tkaninę na świecie, tak samo wełna uznawana jest za najszlachetniejsze włókno, z którego można utkać dywan. I było tak od najdawniejszych czasów. Z wełny wyplatano ubrania, koce oraz słynne dywany, które zdobiły wnętrza pałaców i domów zamożnego mieszczaństwa. Poza tym sama wełna była drogim surowcem, a tkanie z niej ubrań czy mat ściennych – pochłaniało bardzo dużo czasu. Dziś dywan z wełny to także spory wydatek dla przeciętnego konsumenta. Jednak nie brakuje chętnych, którzy gotowi są zapłacić za niego naprawdę okrągłą sumę. Co ich do tego skłania? Sprawdźmy!

Wełna jest naturalnym włóknem o delikatnej i miękkiej fakturze, dzięki czemu dywany z tego materiału są przyjemne w dotyku i zapewniają wyjątkową wygodę. 123RF/frenta