Dyskusja w Iławie: minister Czarnek przedstawia plany rządu PiS

Zaproszony przez wiceministra Andrzeja Śliwkę i senator Bogusławą Orzechowską, minister Czarnek spotkał się z wyborcami, aby omówić istotne akty prawne i pozyskać informacje na temat ich oczekiwań.

Podczas swojego wystąpienia, Prof. Przemysław Czarnek podkreślił znaczący wzrost inwestycji w infrastrukturę edukacyjną od 2015 roku, kiedy to rządy Prawa i Sprawiedliwości objęły władzę. Środki przeznaczone na ten cel zwiększyły się z niecałych 2 mld złotych do imponującej kwoty 15 mld złotych. Również subwencja oświatowa została znacznie podniesiona, osiągając wartość 64,5 mld złotych w porównaniu do niecałych 40 mld złotych wcześniej.

Minister Czarnek podkreślił, że te inwestycje są dowodem na zaangażowanie rządu w rozwijanie infrastruktury edukacyjnej w kraju. Wartość tych środków świadczy o priorytecie, jakim dla rządu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla młodego pokolenia.

Spotkanie z wyborcami stanowiło ważny moment do słuchania potrzeb i oczekiwań obywateli. Minister zaznaczył, że ich opinie są niezwykle cenne, ponieważ pomogą w kształtowaniu przyszłych działań rządowych w dziedzinie edukacji. Zapewnienia Ministra Czarnka na temat ciągłej troski o infrastrukturę edukacyjną i podnoszenie subwencji oświatowej stanowią ważne punkty w dyskusji na temat polityki edukacyjnej i inwestycji w przyszłość kraju.