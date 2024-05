Dwa młode łosie błąkały się przy jezdni. Dzięki profesjonalnej pomocy trafiły do ośrodka Mateusz Bagieński

Dwa małe łosie straciły matkę w zdarzeniu drogowym. Potem wiele godzin chodziły same w pobliżu miejsca zdarzenia, co było ryzykowne dla nich i kierowców. Policjanci zainteresowali się losem zwierząt, poprosili o pomoc weterynarza - Pana Mateusza Kasztelana, który wcześniej pomagał w podobnych sytuacjach. Okazało się, że zwierzęta wymagały specjalistycznego wsparcia, dlatego bezpiecznie trafiły do specjalistycznego ośrodka.