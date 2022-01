Dubaj najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na 2022 r. Tripadvisor przyznał nagrody dla „najlepszych z najlepszych”

Tripadvisor przyznał najważniejsze nagrody. Zadecydowały opinie turystów i podróżników

Tripadvisor co roku przyznaje wyróżnienia na podstawie opinii swoich użytkowników – turystów lokalnych i globalnych, podróżników, obieżyświatów i włóczęgów, pasjonatów regionów, poszukiwaczy przygód.

Tripadvisor przyznaje wyróżnienia dwóch rodzajów: Travelers’ Choice i Best of the Best. Wyróżnianych kategorii jest sporo, od najlepszych kierunków, przez najciekawsze rzeczy do zrobienia, po najsmaczniejszą kuchnię. Najwyższym wyróżnieniem jest nagroda Travelers’ Choice Best of the Best, łącząca oba rodzaje rankingów.

Analitycy Tripadvisora przeanalizowali opinie i recenzje użytkowników portalu, dotyczące poszczególnych destynacji, opublikowane na portalu w 2021 r. i w ten sposób stworzyli ranking najbardziej popularnych kierunków podróżniczych na kolejny, 2022 r.