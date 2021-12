Dubaj na zimę 2021/2022. LOT oferuje tanie bilety na Expo, w grudniu specjalna wejściówka za pół ceny Emil Hoff

Dubaj to jedno ze światowych centrów handlu i turystyki. Od 1 października 2021 do 31 marca 2022 trwa w mieście wystawa światowa Expo 2020. Photo by Wael Hneini on Unsplash Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dubaj to atrakcyjna destynacja na zimowy odpoczynek. Święta, Sylwester, czy nawet ferie zimowe 2022 w Dubaju to dobry sposób na ucieczkę przed polskim zimnem, śniegiem i zawieruchą. Trwa najlepsza pora na rezerwacje tanich biletów z oferty LOT-u. Po 31 marca 2022 obniżki znikną, a ceny lotów do Dubaju mogą poszybować w górę.