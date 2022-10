Dubaj na jesień i zimę 2022/23. Ceny all inclusive i najciekawsze atrakcje na tygodniowy wypoczynek w Dubaju i Abu Dhabi Emil Hoff

Dubaj przywodzi na myśl luksus i w istocie jest to jedno z wymarzonych miejsc dla naprawdę bogatych turystów. Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się jednak stworzyć ofertę budżetową także dla tych podróżników, którzy chcieliby zwiedzić Dubaj czy Abu Dhabi, bez wydawania fortuny. Czy da się to zrobić? Ile kosztują wycieczki all inclusive do Dubaju i Abu Dhabi? Czy w tych miastach jest drogo? Ile trzeba zapłacić za bilety do najważniejszych atrakcji? Zapraszamy do informatora cenowego – Dubaj i Abu Dhabi na jesień i zimę 2022/23.