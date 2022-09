DS7. Jeszcze nie całkiem nowy, ale nowszy. DS7 po liftingu

Marka DS Automobiles należy do najmłodszych na świecie. Wyodrębniona w 2014 roku z Citroena ma dostarczać na rynek auta, które wnoszą coś więcej dla użytkownika niż tylko możliwość przemieszczania się z punktu A do B. Podróże DS-ami mają się odbywać w atmosferze komfortu i stylu, na który jak wiadomo są wrażliwi motoryzacyjni esteci. Także i ci, którzy patrzą na auta marki DS z zewnątrz mogą również zasmakować przynajmniej uczucia zaskoczenia, że komuś jeszcze zależy aby samochód nie tylko jechał, ale także wyglądał. Taki był DS7 Crossback i tak jest w odmłodzonej wersji DS7.

Znany od pięciu lat model DS7 Crossback został właśnie odświeżony i ma teraz krótsze oznaczenie, bo po prostu DS7. Powodów do przeprowadzenia liftingu było kilka. Najważniejsze były oczywiście konieczność uatrakcyjnienia wyglądu i tym samym podtrzymania zainteresowania nim potencjalnych klientów oraz przez wzbogacenie zestawu systemów dostępnych w tym modelu, a wspomagających kierowcę m.in. w bezpiecznym kierowaniu, a także podniesieniu wygody podróżowania.

DS7. Dobre zamienić na lepsze

Mimo iż DS7 Crossback wciąż był atrakcyjny wizualnie, to jednak w DS Automobiles zadano sobie pytanie - ale dlaczego by go nie uczynić jeszcze bardziej pociągającym? Odpowiedzią na to pytanie jest nowy wygląd przodu samochodu i wynikające z tego m.in. nowe możliwości oświetlenia (Pixel Led Vision 3.0). Właśnie po innym wyglądzie świateł do jazdy dziennej (DS Light Veil,) najłatwiej będzie poznać najnowsze wcielenie flagowego SUV-a marki DS. Z tyłu zwracają uwagę osłony lamp z fakturą przypominającą rybie łuski oraz napis na pokrywie bagażnika "DS AUTOMOBILES".

DS7. Jeszcze mocniejszy

W ofercie pozostają dwie znane do tej pory hybrydy plug-in o mocy 225 KM (tylko przednionapędowa) oraz 300 KM (4 x 4). Jest również DS7 wciąż dostępny z silnikiem wysokoprężnym 1,6 l o mocy 130 KM.

Poza wymienionymi napędami mamy w tym modelu teraz jeszcze trzecią, nową, topową odmianę hybrydy PHEV o mocy 360 KM i momencie obrotowym na poziomie 520 Nm. To ten sam zespół napędowy, który do tej pory spotkaliśmy np. w Peugeotach 508 PSE. W tej wersji napędzane są wszystkie koła. Między osiami nie ma naturalnie mechanicznego wału, gdyż tylne koła napędza zamontowany w tylnej części nadwozia drugi silnik elektryczny.

360-konna hybryda plug-in ma oprócz dwóch jednostek elektrycznych oraz silnika benzynowego 1,5 l/200 KM także baterię o pojemności 14,2 kWh pozwalającą w ruchu miejskim pokonać nawet 60 km tylko z wykorzystaniem zgromadzonej w niej energii elektrycznej. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że ta wersja PHEV generuje aż 520 Nm maksymalnego momentu obrotowego, a to pozwala przyspieszać do 100 km/h w 5,6 sek. Jak na auto typu SUV i ważące prawie dwie tony dynamika godna samochodu sportowego.

DS7. Tego nie widać

Technologie wykorzystane teraz w DS7 dbają o komfort i spokój kierowcy oraz pasażerów. To zasługa systemów DS Active Scan Suspension i DS Night Vision. Ten pierwszy to... zawieszenie sterowane za pomocą kamery. Niezależnie zarządza on pracą każdego z kół, tłumiąc wszelkie nierówności drogi. W drugim systemie kamera na podczerwień monitoruje drogę i pobocza wykrywając rowerzystów, pieszych oraz zwierzęta znajdujące się w odległości do 100 m. Odpowiednia informacja w formie ikonki pojawia się wtedy na ekranie. Są jeszcze systemy kontrolujące kondycję kierowcy oraz system półautonomicznej jazdy poziomu 2. Potrafi on zatrzymać samochód i ponownie ruszyć z miejsca bez udziału kierowcy, a także utrzymuje pojazd w granicach pasa ruchu.

DS7. Pierwsze wrażenia