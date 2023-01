Drzewko bonsai kosztuje krocie, ale te rośliny z powodzeniem je zastąpią. Są znacznie tańsze i równie piękne. „Bonsai” na każdą kieszeń

Drzewka bonsai, czyli odpowiednio kształtowane miniatury drzew, wyglądają pięknie, ale ich ceny mogą przyprawić o zawrót głowy. Jeśli jednak marzy nam się roślina doniczkowa o wyglądzie drzewka, wcale nie musimy czekać na wygraną w totka. Przedstawiamy rośliny, które z powodzeniem zastąpią bonsai, a są od nich tańsze i łatwiejsze w uprawie. Piszemy też, ile kosztują i jak o nie zadbać.

Co to jest bonsai?

Bonsai to sztuka tworzenia miniaturowych drzew i krzewów, która są uprawiane w charakterystycznych, płaskich donicach. Powstała w Chinach, a rozwinęła się w Japonii. Istnieje od dawna, bo co najmniej od VI wieku n.e., jednak aż do XIX/XX wieku, kiedy zaczęto ją popularyzować także w Europie, a potem również w USA, nie była znana poza Dalekim Wschodem. O tego czasu zyskała ogromne uznanie i zainteresowanie.

Bonsai jest sztuką, a japońscy mistrzowie doprowadzili ją do perfekcji. Potrafią oni formować drzewa i krzewy, które znamy z ogrodów, parków i lasów tak, że mają wielkość kilkudziesięciu centymetrów, ale pokrój i cechy dorosłej rośliny danego gatunku. Dodatkowo czasem są one kształtowane jak gdyby rosły w trudnych warunkach i były np. powyginane wiatrem, wczepione w skały itp. (istnieją różne style bonsai). Wymaga to specjalistycznych narzędzi, a przede wszystkim ogromnej wiedzy, cierpliwości i czasu. Bo drzewa rosną w tempie właściwym dla danego gatunku.

Ile żyje drzewko bonsai?

Prawdziwe drzewka bonsai mają po kilkadziesiąt lat, albo i więcej, bo są też okazy, które liczą kilkaset! Znana jest choćby sosna pielęgnowana od około 400 lat przez rodzinę Yamaki, która w dodatku przetrwała wybuch bomby atomowej w Hiroszimie. A są i drzewka mające około 800 lat!

Ile kosztuje prawdziwe drzewko bonsai?

Stare okazy bonsai osiągają niebotyczne ceny – najdroższe sprzedano za 1,3 mln dolarów, a wiele jest po prostu bezcennych.

Jednak i młodsze drzewka bosai nie należą do tanich roślin, bo za takie, które mają po kilkadziesiąt lat i są dorosłymi drzewami, trzeba zapłacić grube tysiące złotych. Można też kupić tańsze drzewka – za kilkaset złotych, jednak są one znacznie młodsze i nie w pełni ukształtowane.

Uwaga: jeśli znajdziemy jakąś szczególnie okazyjną i tanią ofertę zakupu bonsai w Internecie, przeczytajmy dokładnie opis, bo najczęściej sprzedawane są inne – znacznie mniejsze i młodsze – okazy niż pokazane na „zdjęciu ilustracyjnym”, a czasem w ogóle innego gatunku. Bywa też, że jako bonsai określane są rośliny, które tylko przypominają je formą, jak opisane poniżej.

Pielęgnacja bonsai

Jednak przy zakupie drzewka bonsai nie tylko cena bywa przeszkodą, ale również wymagająca pielęgnacja. Często myślimy o nich jako o roślinach doniczkowych, utożsamiając je z domowymi. Ale wiele z nich to drzewa, które w naturze rosną na zewnątrz (sosny, jałowce, cisy, dęby, klony, buki) i potrzebują bardzo specyficznych warunków oraz troskliwej i świadomiej opieki, by dobrze rosły. Prawdziwego drzewka bonsai nie wystarczy postawić na parapecie i podlewać. Potrzebuje profesjonalnej pielęgnacji, tym bardziej, że przez cały czas jest kształtowane i odpowiednio prowadzone. Co więc zrobić, jeśli marzy nam się drzewko bonsai, a nie dysponujemy fortuną oraz fachową pomocą mistrza bonsai? Wcale nie jesteśmy na straconej pozycji.

Te rośliny doniczkowe z powodzeniem zastąpią bonsai

Jest sporo roślin doniczkowych, które z powodzeniem mogą zastąpić bonsai. Mają budowę, która „z natury” przypomina drzewo, nie trzeba ich więc pracowicie kształtować (choć większość można przycinać, by podkreślić efekt). W dodatku taką formę uzyskują znacznie szybciej. Są to też rośliny, które w Polsce uprawia się jako domowe, wymagają więc dość standardowej opieki i warunków. Zobacz, zdjęcia roślin, które wyglądają jak bonsai

Fikus ginseng, czyli bonsai na każdą kieszeń

Jedną z podstawowych roślin, które wyglądają jak bonsai jest figowiec tępy (Ficus microcarpa), znany też jako fikus ginseng (lub ficus ginseng). Mają one pękate pędy i korzenie, które do złudzenia przypominają krępe pnie drzew. Bywają ciekawie powyginane i są pokryte się rodzajem kory. Pędy wieńczy korona cieńszych gałązek, z których wyrastają ciemnozielone, błyszczące liście.

Jak pielęgnować fikusa jak bonsai?

Te fikusy przez cały rok powinny mieć temperaturę pokojową (zimą może być niższa o kilka stopni, ale nie jest to konieczne) oraz miejsce jasne, lecz z rozproszonym światłem. Wymagają regularnego podlewania, tak aby podłoże było lekko wilgotne (jednak z dwojga złego lepiej roślinę lekko przesuszyć niż regularnie zalewać). Ich gałązki można przycinać (robi się to wiosną), by „korona” zagęszczała się.

Ile kosztuje fikus ginseng?

Nieduże, ale zgrabne rośliny, przypominające bonsai, można kupić za od około 30 zł. Bywają nawet w marketach.

Drzewko szczęścia jak bonsai. Jak wygląda i jak o nie zadbać?

Drzewkowaty pokrój, kojarzący się z bonsai ma również grubosz jajowaty, lepiej znany jako drzewko szczęścia. Jego gruby pęd dzieli się na „konary” pokryte jajowatymi, mięsistymi liśćmi o ciemnozielonej, błyszczącej powierzchni.

Te rośliny są sukulentami, więc gromadzą wodę w pędach i liściach. Są łatwe w uprawie, pod warunkiem, że nie przelewa się ich i zapewni im przepuszczalne podłoże. Ponadto lubią słońce, ale takie, które nie praży bezpośrednio. Doskonale czują się na oknach wychodzących na wschód lub zachód. Drzewka szczęścia są długowieczne, a starsze okazy mogą kwitnąć, co jest dodatkową zaletą. Nie rosną zbyt szybko, ale można i warto je przycinać (wiosną), dzięki czemu zagęszczają się i wytwarzają więcej liści.

Uwaga: ta roślina bywa też nazywana gruboszem drzewiastym, ale to inny gatunek, znacznie rzadziej spotykany w uprawie.

Ile kosztuje drzewko szczęścia?

Niewielkie grubosze można kupić za 20-30 zł, większe i bardziej rozkrzewione od ok. 50 zł (choć stare, duże okazy mogą kosztować i kilkaset złotych).

Adenium jak kwitnące drzewko bonsai

Wyjątkową urodą wyróżnia się adenium arabskie (Adenium obesum), zwane też różą arabską. Roślina ma rodzaj pnia (to tzw. kaudeks), który kształtem przypomina butelkę i jest pokryty jasną, dość gładką „korą”. Pęd rozgałęzia się na cieńsze „konary”, na których wyrastają jajowate, ciemnozielone liście (na zimę mogą opadać). Wielką zaletą adenium jest to, że przepięknie kwitnie. Tworzy duże kwiaty, najczęściej w odcieniach czerwieni i różu. Jeśli więc marzymy o kwitnącym bonsai, adenium jest idealnym wyborem.

Jak pielęgnować adenium?

Adenium wymaga nieco staranniejszej opieki niż dwie poprzednie, szczególnie jeśli ma kwitnąć. Musi mieć dużo światła (ale rozproszonego) oraz przepuszczalne podłoże. Nie można go nadmiernie podlewać, ale młode rośliny oraz kwitnące potrzebują nieco więcej wody. Adenium trzeba także zapewnić okres zimowego odpoczynku w niższej temperaturze (10-15 st. C), z dostępem do światła i bardzo ograniczonym podlewaniem.

Ile kosztuje adenium?

Maleńkie sadzonki można kupić za ok. 30 zł, jednak na nieco większe trzeba wydać od około 80 zł.

Jak sprawić, by nasza roślina wyglądała jak bonsai?

Opisane wyżej rośliny najczęściej mają formę drzewka i nie wymagają specjalnego kształtowania. Jeśli kupujemy je w sklepie stacjonarnym możemy wybrać okaz najbardziej zbliżony do bonsai, bo sadzonki bywają różne. Niestety kupując rośliny przez Internet raczej nie mamy takiej możliwości.

Poza tym roślinę warto przesadzić do ceramicznej doniczki, która będzie raczej płaska niż wysoka Właśnie w takich są uprawiane prawdziwe bonsai. Poza tym taka forma sprawi, że rozłożysta roślina nie będzie się przewracać.

Pamiętajmy jednak, że doniczka musi mieć odpływ, bo żadna z tych roślin nie zniesie zalanych wodą korzeni. Przy okazji zadbajmy też o przepuszczalne podłoże.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!