Drogówka z nową akcją w całej Polsce. Przez kilka tygodni łatwiej o mandat!

„Jednośladem bezpiecznie do celu” to akcja profilaktyczna mająca na celu przypominanie i uświadamianie kierującym jednośladami o tym, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego oraz o zagrożeniach z tym związanych. To również czas na promowanie właściwych zachowań wobec innych użytkowników drogi.

Policjanci przypominają, że droga jest dla wszystkich. Tym samym korzystając z niej, mamy nie tylko prawa, ale i obowiązki. Przestrzegajmy przepisów prawa, w szczególności dozwolonej prędkości jazdy oraz zasad pierwszeństwa przejazdu. Sygnalizujmy zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto też zadbać o bycie widocznym na drodze - informuje Komenda Główna Policji.