Drobiowe kotleciki szu szu. Fantastyczny przepis na szybki obiad, że szu szu. Kurczak w tej marynacie cię zachwyci!

Drobiowe kotleciki szu szu

Kotleciki szu szu to kawałki kurczaka w czosnkowo-paprykowej panierce z mąki ziemniaczanej. Skąd wzięła się ich nazwa? Tego nie udało się ustalić. Na blogach i forach kulinarnych pojawiają się wyjaśnienia, że „szu szu" to nawiązanie do kuchni azjatyckiej, w której często używa się skrobi ziemniaczanej, a także przyprawia potrawy czosnkiem i papryką. Pojawia się także bardziej humorystyczne wytłumaczenie, że są to kotleciki, które można zrobić tak szybko, że szu szu i gotowe.