Drinki bezalkoholowe to idealna alternatywa na imprezy. Zaskocz swoich gości wyszukanymi drinkami bez alkoholu. Sprawdź nasze przepisy

Dla wielu osób alkohol jest nieodłącznym elementem każdego spotkania towarzyskiego, ponieważ po wypiciu kilku kieliszków wysokoprocentowego drinka, zaczynają czuć się odprężeni i pewni siebie.

Z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że na jednego Polaka powyżej 15 roku życia przypada rocznie ok. 12 litrów czystego alkoholu etylowego. Oznaczałoby to, że każdy obywatel w tym wieku pije tygodniowo ok. 2,5 butelki wina lub 9 puszek piwa!