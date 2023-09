Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tak mieszka Ewa Wachowicz. To tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje”

Imponująca posiadłość z widokiem na Babią Górę

Ewa Wachowicz swoje miejsce na ziemi znalazła w Małopolsce. W Krakowie mieszka na co dzień i również tam prowadzi swoją restaurację. Jednak jej bezpieczną przystanią do życia została oddalona o 75 km od Krakowa – Zawoja. To w tej miejscowości prezenterka wybudowała drewniany dom, otoczony malowniczą, górską scenerią. Nic dziwnego, że prezenterka właśnie to miejsce wybrała na plan zdjęciowy do swojego programu. Po wyczerpujących nagraniach może wszystko rzucić i pójść… w góry! Ewa Wachowicz znana jest z propagowania nie tylko smacznej kuchni, ale także aktywności fizycznej.

Jak mieszka Ewa Wachowicz? Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, jak się urządziła w górach znana prezenterka! AKPA.pl

Tak mieszka Ewa Wachowicz. Zajrzyj do klimatycznego domu prezenterki i zachwyć się jego niezwykłym klimatem