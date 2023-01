Dress code dla nauczyciela? Jak powinien ubierać się nauczyciel pracujący w szkole? Czy przepisy regulują jaki ma być strój pedagoga?

Jak powinien ubierać się nauczyciel? Czy szkoła może wymagać określonego stroju?

Jak to wygląda w kwestii nauczycieli? Żadne przepisy nie określają sposobu ubierania się pedagoga. Swoje oczekiwania w tej kwestii dyrektor może wyrazić ewentualnie w formie uprzejmej prośby czy sugestii, ale ich realizacja zależy tylko od dobrej woli nauczyciela. W żadnym razie szef placówki nie powinien naciskać na zmianę sposobu ubierania nauczyciela, jeśli ten nie „nosi się nieprzyzwoicie”. Dyrektor nie ma też prawa do ingerowania w wygląd pedagoga: fryzurę, makijaż, ewentualne tatuaże czy kolczyki. Tego rodzaju działanie może być bowiem potraktowane jako mobbing i konsekwencje prawne. Kwestie obowiązującego stylu ubierania w placówce można omówić podczas rekrutacji pracownika.

Nauczyciele i nauczycielki z pewnością zdają sobie sprawę z tego, że ich styl ubierania może mieć wpływ na to, jak są postrzegani przez uczniów. I właśnie strój pedagoga może być również „narzędziem” jego pracy. Nauczyciel, który chce zbudować dystans i sprawiać wrażenie surowego i wymagającego, może budować taki wizerunek również za pomocą formalnego, oficjalnego stroju. Pedagog, któremu zależy na bliskim kontakcie z uczniami, otwartej i partnerskiej relacji, z pewnością zamiast stroju oficjalnego, wybierze raczej styl casualowy, tzw. sportową elegancję czy nawet artystyczny look. Wszystko jest kwestią dobrego smaku i wyczucia.

Czego nie wypada nosić do szkoły? Głębokie dekolty i krótkie spódniczki na cenzurowanym

- Chodzi o to, aby nauczycielka nie była odbierana jako osoba wyzywająca, czy nawet wulgarna. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się naprawdę rzadko i dziś nie przypominam sobie, aby w naszej szkole pojawiał się taki problem. Nauczyciele dla własnego komfortu ubierają się w sposób stonowany, uniwersalny i klasycznie. Młodsza kadra wybiera stroje najczęściej w stylu, który nazwałabym sportową elegancją – mówi dyrektorka jednego z poznańskich liceów.

Dodaje też, że każde ewentualne zwrócenie uwagi odnośnie sposobu ubierania, powinno być delikatne i taktowne.

Jak powinien ubierać się nauczyciel? Na pewno schludnie. Przepisy nie regulują kwestii stroju pedagogów, ale klasyka jest najlepszym wyborem.

Jak zatem komponować „bezpieczny” strój do pracy w szkole? Styliści radzą, aby postawić na solidną, klasyczną bazę, którą można uzupełniać o różnorodne dodatki. Mogą to być np. jeansy i koszule z kołnierzykiem, bawełniane proste bluzki z niewielkim dekoltem, casualowe marynarki czy klasyczne kardigany. Sprawdzą się spódnice i sukienki o prostym kroju i długości do kolan. Buty powinny być przede wszystkim wygodne, a do tego uniwersalne – np. czółenka, baleriny lub klasyczne sneakersy. Męską służbową szafę też warto oprzeć o jeansy o klasycznym kroju, koszule, koszulki polo, sportowe marynarki, czy casualowe swetry.