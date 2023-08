Dożynki w Dźwierzutach, radosne, mimo burzliwej pogody (wideo, zdjęcia)

Podczas Dożynek na placu strażackim w godzinach 16.00-20.00 można było zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Gmina Dźwierzuty i Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach wraz z Fundacją DKMS zapraszają na dzień dawcy szpiku. Wystarczyło się do namiotu DKMS, w centrum imprezy dożynkowej i zarejestrować się jako dawca. Razem stańmy do walki z nowotworami krwi. Może to właśnie dzięki Tobie, ktoś dostanie szansę na życie.