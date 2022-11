Dorota Szelągowska spędza wakacje na egzotycznych wyspach. Internauci komentują jej zdjęcia i filmy: „Dorota, kto Cię tak urządził?"

Podróż Doroty Szelągowskiej po Dalekim Wschodzie trwa. Dziennikarka już opuściła Bali i teraz przemierza Filipiny.

- Nadal idę. Nie doszłam do żadnych wniosków, ale za to doleciałam na Filipiny. Jakby mi ktoś kiedyś to wszystko opowiedział, to w życiu bym nie uwierzyła – napisała Dorota Szelągowska w swoim najnowszym wpisie na Instagramie.