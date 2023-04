Dorastaliście w PRL i latach 90.? Te MEMY sprawią, że zatęsknicie za dzieciństwem. Czas na wspomnienia

Najlepsze MEMY o PRL i latach 90.

Dorastałeś w czasach PRL? Na pewno to pamiętasz!

Woda z saturatora, kolejki do sklepów, w których stał tylko ocet, czy "Dziennik Telewizyjny" - osoby urodzone w drugiej połowie ubiegłego stulecia na pewno wiedzą o co chodzi. PRL to były wyjątkowe czasy w historii naszego kraju. Polska odradzała się po wojnie, ale wciąż nie była suwerennym państwem. Brakowało wielu rzeczy, czasem bardzo podstawowych. A jednak ludzie starali się cieszyć tym, co mieli.

