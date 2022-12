Domowe sposoby na śliskie buty. Sprawdź, co zrobić, aby się nie pośliznąć na chodniku zimą

Sięgnij po papier ścierny i lakier do włosów, a twoje buty nie będą się ślizgały

Co zrobić, żeby buty zimowe nie były śliskie? Z pomocą przychodzi plaster opatrunkowy

Zimowa aura to nie czas na chodzenie w butach na wysokim obcasie. Nie tylko szpilki są w tym okresie niebezpieczne, poruszanie się po oblodzonym i zaśnieżonych chodniku w obuwiu na płaskiej podeszwie może również doprowadzić do wypadku. Zobacz domowe sposoby, dzięki którym nawet zimą zapewnisz sobie komfort chodzenia w ulubionych butach.

Co zrobić, żeby buty zimowe nie były śliskie? Z pomocą przychodzi plaster opatrunkowy

Jednym ze sposobów na to, aby buty zimowe nie ślizgały się na lodzie, jest przyklejenie plastrów opatrunkowych. Uwaga: muszą być tkaninowe, a nie z gładkiego tworzywa. Wystarczy je ułożyć w równoległych liniach lub w kształcie X. Ten sposób należy do jednych z tańszych patentów, jednak nietrwałych. Plastry, szczególnie podczas deszczowej i zimowej pogody, dość szybko mogą się odkleić. Dlatego stosuj ten trik tylko doraźnie i w razie potrzeby.

Kurtki puchowe to jedna z alternatyw wierzchnich okryć na zimę. Są ponadczasowe, modne i chętnie wybierane przez kobiety w każdym wieku. Jeśli zastanawiasz się, jaka kurtka będzie idealna dla kobiet…

Sposób na śliskie buty – silikon

Sięgnij po papier ścierny i lakier do włosów, a twoje buty nie będą się ślizgały

Kolejnym trikiem na śliskie podeszwy jest ich przetarcie papierem ściernym, a następnie spryskanie lakierem do włosów. Ten patent sprawdzi się również w przypadku śliskiej podłogi we wnętrzach. Matując powierzchnię podeszwy papierem ściernym, rób to bardzo ostrożnie, aby nie zniszczyć butów.