Dominikana zima 2022: obostrzenia COVID, dokumenty, ceny, atrakcje. Praktyczne informacje dla turystów

Dominikana - atrakcje. Co warto zobaczyć?

Co zabrać ze sobą na Dominikanę?

Dominikana: ceny wycieczek all inclusive

Dominikana: COVID-19 i zasady wjazdu

Po przylocie na lotnisko na Dominikanie losowa próbka pasażerów zostaje poddana krótkiemu i bezbolesnemu badaniu oddechowemu pod kątem COVID-19. Osoby, które zostały zaszczepione przeciw koronawirusowi co najmniej trzy tygodnie przed przylotem na Dominikanę lub posiadające negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem, nie będą podlegały tym badaniom. Wszyscy pasażerowie będą jednak mieli zmierzoną temperaturę.

Według instrukcji z początku listopada 2021, turyści przylatujący na Dominikanę z Polski nie muszą posiadać ani paszportu covidowego, dowodzącego szczepienia, ani negatywnego wyniku testu PCR. Mogą one jednak ułatwić procedury graniczne, a także umożliwić poruszanie się po kraju poza obrębem hoteli i kurortów.

UWAGA! Dowód zaszczepienia przeciw COVID-19 lub negatywny wynik testu PCR jest niezbędny do przemieszczania się po kraju poza strefami wyznaczonymi dla turystów i korzystania z usług, które nie podlegają jurysdykcji dominikańskiego Ministerstwa Turystyki. Dotyczy to także komunikacji miejskiej.

Dominikana: potrzebne dokumenty

Każdy turysta, przylatujący na Dominikanę, musi posiadać bilet powrotny, środki pieniężne na pobyt (kwota jednak nie jest określona) i ważny paszport.

Do przekroczenia granicy Dominikany nie potrzeba wizy, ale należy wykupić specjalną kartę turystyczną za ok. 15 dolarów. Karta turystyczna często jest wliczana w cenę biletu lotniczego. Karta turystyczna uprawnia turystę do przebywania na Dominikanie przez 30 dni.