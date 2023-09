Dominikana: idealny kierunek na jesień i zimę. Ceny all inclusive, najlepsze atrakcje, praktyczne porady dla turystów

Dominikana to świetny pomysł na urlop jesienią i zimą dla tych, którzy tęsknią za latem z jego słońcem, plażami i ciepłym morzem. Ceny po sezonie są niższe, pogoda nadal jest przeważnie tropikalna, a uroki wyspiarskiego kraju nigdy nie tracą powabu. Ile kosztują wycieczki all inclusive na Dominikanę jesienią i zimą 2023/24, co warto zobaczyć i zwiedzić? Prezentujemy praktyczny poradnik dla turystów po Dominikanie - tu zobaczycie koralową wioskę, zatokę wielorybów i karaibską kolejkę górską!

Rajska Dominikana: ceny wycieczek all inclusive na jesień i zimę 2023/24

Dominikana jest piękna, pogodna, egzotyczna i przyjazna turystom. Sprawdźcie, dlaczego warto polecieć na Dominikanę jesienią lub zimą. Przedstawiamy przewodnik po rajskiej wyspie - ceny, atrakcje, praktyczne porady. oneinchpunch, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Dominikana to bardzo popularny kierunek wakacyjny wśród turystów z Polski. Jesień i zima na Dominikanie to jednak dla większości turystów czas po sezonie. Ceny za wycieczki all inclusive na Dominikanę w tym okresie, zwłaszcza oferty last minute i first minute, mogą być istotnie niższe w stosunku do stawek np. z początku sierpnia. Przykładowe ceny wycieczek all inclusive na Dominikanę jesienią i zimą 2023/24 dla dwóch dorosłych osób: Październik: 4-12 października, Puerto Plata z biurem Ecco Holiday, 8017 zł za osobę.

7-15 października, Punta Cana z biurem Best Reisen, 6534 zł za osobę (najtaniej).

12-20 października, Punta Cana z biurem Exim Tours, 7091 zł za osobę. Listopad: 7-15 listopada, Punta Cana z biurem Best Reisen, 6484 zł za osobę.

9-17 listopada, Puerto Plata z biurem Rainbow, 5630 zł za osobę (najtaniej).

9-17 listopada, Puerto Plata z biurem Ecco Holiday, 6427 zł za osobę. Grudzień: 7-15 grudnia, Puerto Plata z biurem Rainbow, 6350 zł za osobę (najtaniej).

7-15 grudnia, Puerto Plata z biurem Ecco Holiday, 6761 zł za osobę.

7-15 grudnia, Samana z biurem Rainbow, 7351 zł za osobę. Styczeń 2024: 11-19 stycznia, Puerto Plata z biurem Rainbow, 7111 zł za osobę (najtaniej).

23-31 stycznia, Santo Domingo z biurem Exim Tours, 8168 zł za osobę.

23-31 stycznia, Punta Cana z biurem Exim Tours, 8227 zł za osobę. Luty 2024: 1-9 lutego, Puerto Plata z biurem Ecco Holiday, 7840 zł za osobę.

20-28 lutego, Santo Domingo z biurem Exim Tours, 8179 zł za osobę.

22 lutego-1 marca, Puerto Plata z biurem Rainbow, 7130 zł za osobę (najtaniej).

Jak widać, tydzień na Dominikanie jesienią i zimą może kosztować ok. 6-8 tys. zł od osoby. Ceny wycieczek rosną w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra. Obecnie najtaniej możecie wykupić wycieczkę w pierwszej połowie listopada. Czytaj też: Barcelona: atrakcje, zabytki i ceny w stolicy Katalonii. Ile kosztuje zwiedzanie stadionu Camp Nou i innych miejsc? Wybór ośrodka wypoczynkowego na Dominikanie to raczej kwestia aktualnej oferty biur podróży i cen. Kto chce, ten znajdzie dla siebie moc atrakcji zarówno w Punta Cana jak i Puerto Plata, a także innych ośrodkach. Plaże na całej Dominikanie są piękne, woda czysta, a pogoda najczęściej dopisuje na całym wybrzeżu i we wnętrzu kraju. Photo by Joel Casilla on Unsplash

Dominikana jesienią i zimą: pogoda i klimat

Jesień to na Dominikanie pogodne polskie lato. Można spodziewać się opadów tropikalnego deszczu, ale odrobina wody nie przeszkadza, gdy średnie temperatury za dnia sięgają 30 stopni Celsjusza. Pora deszczowa może jednak oznaczać huragan, który uderza w Dominikanę przeciętnie raz na pięć lat. Turyści wybierający się na wyspę jesienią powinni wykupić odpowiednie ubezpieczenie podróżne.

Od grudnia do kwietnia na Dominikanie trwa zima. Mimo to kraj nie traci wiele ze swego tropikalnego uroku. Za dnia temperatury powietrza sięgają 30 stopni Celsjusza, w nocy jednak mogą spadać do 20 stopni. Woda za dnia ma temperaturę ok. 27 stopni.

Najzimniejsze miesiące to styczeń i luty, ale nawet wtedy „zimno” na Dominikanie to nadal niemal tropik dla Polaków, uciekających z kraju przed śniegiem, szronem i gołoledzią.

Zima to na Dominikanie pora sucha. Niska wilgotność powoduje, że upał jest mniej męczący dla organizmu, trzeba jednak pamiętać o konieczności częstego popijania wody, zwłaszcza jeśli spędzamy urlop aktywnie. Dominikana jesienią i zimą to prawdziwy raj dla Polaków, uciekających przed zimnem i pluchą. czekma13, 123RF.com

Dokumenty potrzebne turystom na Dominikanie

Każdy turysta, przylatujący na Dominikanę, musi posiadać:

bilet powrotny,

środki pieniężne na pobyt (kwota jednak nie jest określona),

ubezpieczenie,

adres hotelu, w którym się zatrzyma,

i paszport ważny co najmniej przez 93 dni. Do przekroczenia granicy Dominikany nie potrzeba wizy, ale należy uzyskać zezwolenie w postaci biletu elektronicznego. Przed przylotem i wylotem każdy turysta musi wypełnić formularz i otrzymać e-ticket w formie kodu QR. Można to zrobić online jeszcze w domu lub na lotnisku. Wszystkie lotniska na Dominikanie mają darmową sieć Wi-Fi, więc podłączenie się do Internetu nie powinno być problemem. Formularz ma wiele wersji językowych, w tym angielską, niemiecką, francuską, hiszpańską i rosyjską. Stare Miasto Santo Domingo – tzw. Zona Colonial – to perełka karaibskiej architektury kolonialnej. W jej centrum stoi katedra Najświętszej Maryi Panny, najstarsza w Ameryce Łacińskiej.



Autor zdjęcia: Martin Falbisoner, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0 Martin Falbisoner, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Czy na Dominikanie jest drogo? Ile kosztuje wyżywienie i transport?

Koszty życie na Dominikanie zależą od konkretnej lokalizacji. W stolicy, Santo Domingo, jest przeciętnie drożej niż w Warszawie, choć wynajem mieszkań jest akurat nieco tańszy.

Walutą na Dominikanie jest peso dominikańskie (DOP), warte ok. 7 groszy. W przeliczeniu, trzydaniowy posiłek dla dwóch osób w restauracji w Santo Domingo kosztuje ok. 200 zł, ale można też szybko coś przekąsić z ulicznej budki już np. za 20 zł. Czytaj też: Tajlandia na jesień i zimę 2023/24: ceny wycieczek all inclusive, najlepsze atrakcje, pogoda, praktyczne porady

Co zabrać ze sobą na Dominikanę?

Turyści chcący odpocząć na Dominikanie nie muszą przyjmować szczepień ochronnych przeciw tropikalnym chorobom. Warto jednak zabrać ze sobą porządny repelent na owady z DEET, który skutecznie odstrasza tropikalne komary. Dobrym pomysłem jest też spakowanie własnej lekkiej moskitiery na wypadek, gdyby hotelowa była popruta. Na Dominikanie napięcie w gniazdkach jest niższe niż w Polsce (typ B), a do tego gniazdka miewają różny rozstaw dziurek i bolców. Dlatego trzeba zaopatrzyć się w przejściówkę (adapter) z 230 na 110V. Adapter typu B nie jest drogi, a przyda się także w ok. 50 innych krajach, nie tylko na Dominikanie.

Punta Cana, Puerto Plata: które miejsce wybrać na urlop?

Dominikana pełna jest uroczych zakątków, od placów Santo Domingo, gdzie podziwiać możemy kolonialną architekturę w tropikalnym słońcu, po gęste lasy parków narodowych i białe plaże pełne palm. Najlepszą infrastrukturę turystyczną mają przede wszystkim dwie miejscowości: Punta Cana na wschodnim wybrzeżu i Puerto Plata na północnym.

Punta Cana to największe zagłębie turystyczne Dominikany. Słynie z pięknych plaż, a największa, najpiękniejsza i najbardziej oblegana przez turystów jest Playa Bavaro. To tutaj znajduje się najwięcej hoteli i niemal każdy ma wydzielony kawałek plaży tylko dla swoich gości. Punta Cana i Playa Bavaro to idealne miejsce na leniwy wypoczynek w słońcu, wśród szumu fal i szmeru palmowych liści. Niestety, bywa tu tłoczno. W Punta Cana znajduje się najwięcej hoteli i niemal każdy ma wydzielony kawałek plaży tylko dla swoich gości. Punta Cana i Playa Bavaro to idealne miejsce na leniwy wypoczynek w słońcu, wśród szumu fal i szmeru palmowych liści. Photo by Danny de Groot on Unsplash Puerto Plata to miejscowość bardziej kameralna od Punta Cana. Plaże także są tu piękne – na czele z Playa Dorada po wschodniej stronie miasta – ale mniej oblegane niż te przy Punta Cana. Dodatkowo, Puerto Plata słynie z szerokiej oferty sportów wodnych. Można tu nurkować w krystalicznie czystej wodzie, uprawiać snorkeling, śmigać na nartach wodnych, spływać na kajakach i pontonach, surfować i latać na kiteboardzie (kiteboarding to surfowanie na desce z pędnikiem w postaci latawca). Puerto Plata to miejscowość bardziej kameralna od Punta Cana. Plaże także są tu piękne – na czele z Playa Dorada po wschodniej stronie miasta – ale mniej oblegane niż te przy Punta Cana. lessplay1525 / pixabay.com Wybór ośrodka wypoczynkowego na Dominikanie to raczej kwestia aktualnej oferty biur podróży i cen. Kto chce, ten znajdzie dla siebie moc atrakcji zarówno w Punta Cana, jak i Puerto Plata, a także innych ośrodkach. Plaże na całej Dominikanie są piękne, woda czysta, a pogoda najczęściej dopisuje na całym wybrzeżu i we wnętrzu kraju.

Atrakcje Dominikany: co warto zobaczyć?

Santo Domingo, stolica Dominikany, oferuje wiele atrakcji dla turystów ciekawych historii i zakochanych w architekturze. Stare Miasto Santo Domingo – tzw. Zona Colonial – to perełka karaibskiej architektury kolonialnej. W jej centrum stoi katedra Najświętszej Maryi Panny, najstarsza w Ameryce Łacińskiej. Stamtąd możemy udać się na Plaza de la Cultura, gdzie zlokalizowane są instytucje kulturalne Santo Domingo, mijając po drodze dom Krzysztofa Kolumba. Przy Placu Kultury zlokalizowane są m.in. Teatr Narodowy, Biblioteka Narodowa i Pałac Narodowy. Santo Domingo, stolica Dominikany, oferuje wiele atrakcji dla turystów ciekawych historii i zakochanych w architekturze. Stare Miasto Santo Domingo – tzw. Zona Colonial – to perełka karaibskiej architektury kolonialnej. Photo by Ruddy Corporan on Unsplash La Romana to miejscowość przesiąknięta atmosferą sztuki. Znajduje się tu wiele galerii sztuki, a także Altos de Chavon, czyli unikalna wioska, którą miejscowi artyści wznieśli z koralowców w latach 70. XX w. za pieniądze prezesa kompanii cukrowniczej. Altos de Chavon wygląda, jakby ktoś przeniósł na Dominikanę niewielką toskańską osadę. To zamierzony efekt: córka prezesa kompanii cukrowniczej była zakochana w Toskanii. Co ciekawe, patronem kościoła w Altos de Chavon jest św. Stanisław (San Estanislao). Tak mieszkańcy Dominikany uczcili pamięć wizyty papieża Jana Pawła II w Santo Domingo w 1979 r. Dziś dziwaczna, ale urokliwa wioska Altos de Chavon to jedna z głównych atrakcji turystycznych regionu. Altos de Chavon to unikalna wioska, którą miejscowi artyści wznieśli z koralowców w latach 70. XX w. za pieniądze prezesa kompanii cukrowniczej. Co ciekawe, patronem kościoła w Altos de Chavon jest św. Stanisław (San Estanislao). photosforyou / pixabay.com W Puerto Plata znajduje się jedyna karaibska kolejka linowa. Można nią wjechać na górę Pico Isabel de Torres, gdzie stoi pomnik Chrystusa Odkupiciela. Ze szczytu rozpościera się piękny widok na sporą połać kraju i Atlantyk. W Puerto Plata znajduje się jedyna karaibska kolejka linowa. LouiseBrodeur / pixabay.com W Damajagua w pobliżu Puerto Plata znajdują się malownicze wodospady. To system 27 wodospadów, które spadają łagodnymi kaskadami do ciepłych lagun. Po wynajęciu przewodnika można tu nawet spływać niektórymi strumieniami niczym na wielkiej naturalnej zjeżdżalni wodnej i skakać ze skalnych półek do oczek wodnych poniżej.

Wyspa Cayo Arena przy Puerto Plata to jedno z najlepszych miejsca na Karaibach do nurkowania i podziwiania rafy koralowej. Zatokę Samana często odwiedzają wieloryby. W wielu punktach na wybrzeżu organizowane są wycieczki dla turystów chcących oglądać te majestatyczne stworzenia w naturalnym środowisku. Wyprawa na oglądanie wielorybów w zatoce Samana to świetna okazja, by przeżyć coś niezapomnianego i zrobić wyjątkowe zdjęcia morskich kolosów, które niewiele sobie robią z podpływających łódek. Miasteczko Jarabacoa w centrum Dominikany przyciąga coraz więcej gości, choć nie jest jeszcze zagłębiem turystycznym, jak Punta Cana czy Puerto Plata. W Jarabacoa główną atrakcją jest przyroda – gęste lasy, malownicze góry i rwące strumienie. To idealne miejsce dla fanów pieszych wędrówek i nieco bardziej ekstremalnych wodnych zabaw, takich jak spływy pontonowe tutejszymi krętymi rzeczkami. Jeśli zaplanujemy urlop na Dominikanie na styczeń lub luty 2024, możemy zobaczyć, jak na wyspie obchodzi się karnawał. W okresie karnawału po ulicach miast i wsi Dominikany maszerują parady przebierańców, organizowane są też liczne wydarzenia kulturalne, konkursy i imprezy taneczne.

Zobaczcie, jak wyglądają obchody karnawału na Dominikanie:

Dominikana: lokalna kuchnia

Dominikana słynie z dobrego jedzenia, a Santo Domingo już dwa razy zostało uznane za Kulinarną Stolicę Karaibów przez Ibero-Amerykańską Akademię Gastronomiczną. Kuchnia dominikańska łączy tradycyjne receptury ludu Taino z przyprawami sprowadzonymi przez Hiszpanów w XVI w. Jakich potraw koniecznie trzeba spróbować, spędzając na Dominikanie jesień i zimę? Z pewnością trzeba spróbować tradycyjnego sancocho , czyli potrawki z siedmiu rodzajów mięs, podawanej z ryżem i awokado. Z reguły sancocho serwuje się na specjalne okazje i święta, ale dla porządnego restauratora każde życzenie klienta jest bardzo specjalne i z reguły można zamówić talerz z tą dominikańską potrawą bez problemu, choć nie zawsze bez czekania.

, czyli potrawki z siedmiu rodzajów mięs, podawanej z ryżem i awokado. Z reguły sancocho serwuje się na specjalne okazje i święta, ale dla porządnego restauratora każde życzenie klienta jest bardzo specjalne i z reguły można zamówić talerz z tą dominikańską potrawą bez problemu, choć nie zawsze bez czekania. Najbardziej typową i rozpoznawalną potrawą Dominikany jest tzw. la bandera dominicana , czyli sztandar dominikański. To posiłek na bazie ryżu, fasoli i gotowanego mięsa z niezliczonymi kombinacjami dodatków.

, czyli sztandar dominikański. To posiłek na bazie ryżu, fasoli i gotowanego mięsa z niezliczonymi kombinacjami dodatków. Kto się zapcha sztandarem dominikańskim, może się nieco przepchać deserem. Mangu to tradycyjna dominikańska pasta z bananów, podawana z dodatkiem cebulki, oliwy i octu, czasem też salami. Potrawa wywodzi się z dorzecza Konga i została sprowadzona na Dominikanę wraz z czarnymi niewolnikami. Jako dodatek do jajek i kiełbasy, mangu stanowi element tradycyjnych dominikańskich śniadań.

to tradycyjna dominikańska pasta z bananów, podawana z dodatkiem cebulki, oliwy i octu, czasem też salami. Potrawa wywodzi się z dorzecza Konga i została sprowadzona na Dominikanę wraz z czarnymi niewolnikami. Jako dodatek do jajek i kiełbasy, mangu stanowi element tradycyjnych dominikańskich śniadań. Innym darem Afryki dla Karaibów jest mofongo . Potrawa powstaje przez ugniecenie smażonych bananów, czosnku i wieprzowiny w moździerzu, a następnie uformowanie z powstałej masy kulek, które podaje się z sosem.

. Potrawa powstaje przez ugniecenie smażonych bananów, czosnku i wieprzowiny w moździerzu, a następnie uformowanie z powstałej masy kulek, które podaje się z sosem. Na przekąskę trzeba spróbować tostones , czyli cienkich plastrów smażonego banana, posypanych solą. To dominikański odpowiednik frytek. Tostones można chrupać same lub jako dodatek do posiłków, maczać w sosach i dipach.

, czyli cienkich plastrów smażonego banana, posypanych solą. To dominikański odpowiednik frytek. Tostones można chrupać same lub jako dodatek do posiłków, maczać w sosach i dipach. Jednym z najpopularniejszych dań sprzedawanych na ulicznych straganach i z budek jest yaniqueue, czyli rodzaj placków, podawanych na słodko i ostro (wtedy np. z nadzieniem mięsnym, serowym lub jajecznym). Dominikana słynie z dobrego jedzenia, a Santo Domingo już dwa razy zostało uznane za Kulinarną Stolicę Karaibów przez Ibero-Amerykańską Akademię Gastronomiczną. Kuchnia dominikańska łączy tradycyjne receptury ludu Taino z przyprawami sprowadzonymi przez Hiszpanów w XVI w. Photo by Raul Baz on Unsplash Zobaczcie piękne zdjęcia z Dominikany: