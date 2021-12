Domek z piernika jak z bajki. Jak go zrobić? Specjalistka od wypieków dzieli się przepisem

I dodaje, że ciągle się rozwija.

- Będąc w Toruniu, poznałam wiele osób, które skierowały mnie prosto do Muzeum Toruńskiego Piernika, będącego oddziałem Okręgowego Muzeum w Toruniu. Tam stworzono mi warunki, które naprawdę pozwoliły rozwinąć umiejętności. Kilka dni temu wzięłam np. udział w warsztatach snycerskich, wykonując na nich drewnianą formę do pierników figuralnych. Byli tam również drzeworytnicy. Myślę, że to dziedzictwo kulturowe, które warto ocalić od zapomnienia – uważa pani Katarzyna.