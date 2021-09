Dom bez pozwolenia postawimy jednak 200-metrowy, nie 70-metrowy? Kontrowersje wokół rozwiązań Polskiego Ładu

Budowa domu bez pozwolenia na budowę i kierownika budowy do 70 m kw. – to obiecał Polakom rząd w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy są jednak na tyle nieprecyzyjne, że zdaniem ekspertów na ich podstawie można będzie zbudować nawet blisko 200-metrowy dom. Niepokój budzą też przepisy mówiące, że dom musi być zbudowany na własne potrzeby albo budującemu grozi do 8 lat więzienia.

Dom bez pozwolenia – 70 czy 200 m kw.?

Ustawa pozwalająca na budowę domu bez pozwolenia została niedawno przyjęta przez rząd i zapewne wejdzie w życie na przełomie roku. Wciąż jednak jest wiele wątpliwości związanych z nowym prawem. Jak pisze „Rzeczpospolita”, w obecnej wersji przepisy pozwalają zbudować dwukondygnacyjny dom do 70 m kw. Jest to jednak powierzchnia zabudowy – powierzchnia użytkowa będzie większa.