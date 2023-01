Dolny Śląsk na spacer: 17 pomysłów na pełne atrakcji wycieczki do lasów koło Wrocławia. Gdzie spotkasz Strażnika Wieczności? Emil Hoff

Lasy Dolnego Śląska skrywają niezwykłe atrakcje, legendy, tajemnice i cuda natury. Przedstawiamy TOP 17 leśnych atrakcji Dolnego Śląska na wycieczkę niedaleko Wrocławia. Na zdjęciu: Bory Dolnośląskie zimą. Na licencji CC BY 3.0 rem49, CC BY 3.0 Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Wrocław to piękne miasto, ale czasem warto wyrwać się gdzieś z dala od asfaltu i betonu – najlepiej do lasu. Dolny Śląsk jest pełen niezwykłych lasów, puszcz i borów, w których można się zrelaksować, nacieszyć pogodą i odetchnąć świeżym powietrzem. Niektóre lasy skrywają niezwykłe atrakcje dla turystów, tajemnice i legendy warte poznania, cuda natury i niezwykłe pomniki przyrody. Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po leśnych atrakcjach województwa dolnośląskiego na niezapomniane wycieczki blisko Wrocławia.