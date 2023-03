Dolnośląskie na weekend. 20 ciekawych pomysłów na wycieczki blisko Wrocławia. Zaskakujące atrakcje, tajemnicze zamki, nietypowe noclegi Redakcja

Dolnośląskie jest pełne atrakcji, tajemnic i miejsc na weekendowe wycieczki. Wprost nie można się tu nudzić. Prezentujemy 20 pomysłów na weekend na Dolnym Śląsku: zamki, parki dinozaurów, krzywa wieża, a także inne atrakcje i nietypowe noclegi blisko Wrocławia. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 2.0 Marek Gre, Flickr.com, CC BY-SA 2.0, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (25 zdjęć)

Dolnośląskie to jeden z najbogatszych we wszelkiego rodzaju atrakcje regionów Polski. Gdzie warto wybrać się na weekend pod Wrocławiem, by zobaczyć coś naprawdę ciekawego, przeżyć przygodę, przenocować w niezwykłym miejscu? Przedstawiamy ponad 20 pomysłów na krótkie, weekendowe wycieczki. Wśród proponowanych przez nas atrakcji są m.in. dolnośląskie zamki, oryginalne noclegi, zabytki warte odwiedzenia, punkty widokowe, romantyczne wycieczki dla par i propozycje dla rodzin z dziećmi, pomysły na aktywny wypoczynek, a nawet ekstremalne przygody z adrenaliną. Sprawdź, gdzie warto zaplanować wycieczkę na Dolnym Śląsku.