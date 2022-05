Dolní Morava w Czechach to nie tylko najdłuższy na świecie wiszący most Sky Bridge 721. Co jeszcze warto zobaczyć w czeskim kurorcie? Patrycja Seklecka

Dolní Morava to czeska miejscowość wypoczynkowa, o której głośno zrobiło się w ostatnich tygodniach za sprawą otwarcia najdłuższego mostu wiszącego na świecie. Trzeba przyznać, że atrakcja robi niesamowite wrażenie, jednak to niezwykłe miejsce skryte wśród pasm górskich ma do zaoferowania o wiele więcej. Dolní Morava w Czechach to nie tylko Sky Bridge 721. Ścieżka w obłokach i wiszący most to dopiero początek! Co zobaczyć w czeskim kurorcie? Przedstawiamy najciekawsze atrakcje, ceny, informacje o noclegach i restauracjach.