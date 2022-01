Dodatek osłonowy. Gdzie złożyć wniosek? Jakie są limity i stawki pomocy? Pobierz wzór wniosku

MOPS-y zachęcają do składania u nich wniosków o dodatek osłonowy. I tak np. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego. W siedzibie ośrodka pracownicy czekają na formularze papierowe. Jest także możliwość przekazania wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dodatek osłonowy wchodzi w życie. "Będzie stanowił wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności i będzie wypłacany dwa razy do roku".

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego , a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25% w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wówczas stawki roczne dodatku osłonowego wynoszą:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w 2 równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące

przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.