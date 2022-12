Dobre nawyki dla pięknej sylwetki. Radzimy, jak nie zwariować od odchudzania

Zadbaj o nawyki, dzięki którym nie będziesz tyć

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z suto zastawionym stołem. Niestety, gdy dobiegną końca, wejście na wagę może stać się źródłem stresu. Wiele osób zaczyna zastanawiać się, co zrobić, aby pozbyć się nadprogramowych kilogramów czy fałdek tłuszczu. Stąd duża popularność diet, na które kobiety często przechodzą w ramach noworocznych postanowień. Zanim jednak wprowadzimy reżim pokarmowy do swojego jadłospisu czy zaczniemy liczyć kalorie, warto zastanowić się, co możemy zrobić, aby dbanie o ładną sylwetkę było mniej bolesne. Dobrym pomysłem będzie rozpoczęcie pracy nad swoimi codziennymi nawykami. Jeżeli uda nam się zmienić je na lepsze, będzie to już połowa sukcesu.