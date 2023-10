Dlaczego trzeba wydmuchiwać zatkany nos?

Wydmuchiwanie nosa jest lepszym rozwiązaniem niż pociąganie nim. Ten drugi sposób sprawia, że wydzielina cofa się, a wraz z nią drobnoustroje, co sprzyja infekcjom zatok. Inne skutki uboczne to podrażnienie błony śluzowej , dyskomfort, obrzęk i większe zatkanie – podobnie jak zresztą przy zbyt częstym dmuchaniu nosa.

Czym grozi za mocne wydmuchiwanie nosa?

Z tych samych powodów powinniśmy unikać silnego kichania przez nos. Energię tego odruchu warto skanalizować w taki sposób, by rozładować więcej ciśnienia przez usta. Na pewno nie wolno zatykać przy tym nosa, jak to nie którzy mają zwyczaju.

Jak przeczyścić sobie nos?

W przypadku zatkanego nosa warto spróbować wydmuchać go, robiąc to po jednej dziurce naraz. By było to łatwiejsze, warto użyć wcześniej wody morskiej w aerozolu, która przepłukuje nos i zatoki. Przy dużym nagromadzeniu wydzieliny zamiast zwykłego izotonicznego roztworu soli warto wybrać ten hipertoniczny.