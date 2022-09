Długi weekend, przerwa świąteczna, ferie. Kiedy są dni wolne w roku szkolnym 2022/23? Kiedy wziąć urlop, by podróżować razem z dziećmi?

Długi weekend, święta, majówka. Kiedy będziemy mieli wolne w tym i przyszłym roku?

Turyści często zarażają innych swoją pasją do zwiedzania świata i odkrywania coraz to nowych, niezwykłych miejsc. Nic dziwnego, że rodzice często starają się przekazywać zamiłowanie do podróży i krajoznawstwa dzieciom, zabierając je na rodzinne wycieczki.

O ile w czasie wakacji organizacja wspólnego wyjazdu z dziećmi nie jest trudna, o tyle w czasie trwania roku szkolnego trzeba odpowiednio zaplanować własny urlop tak, by zsynchronizować go z dniami wolnymi od szkoły.

Kiedy uczniowie mają dni wolne w roku szkolny 2022/23? Kiedy wypada przerwa świąteczna, ferie zimowe, majówka czy Boże Ciało 2023? Warto to sprawdzić, by wiedzieć, kiedy najlepiej wziąć urlop, by móc wybrać się na dłuższą wycieczkę razem z dziećmi.

Poniżej znajdziecie pełne kalendarium dni wolnych od szkoły i pracy od września 2022 do czerwca 2023. Sprawdźcie, kiedy wziąć urlop, by móc wybrać się na wycieczkę z całą rodziną.