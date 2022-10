Długi weekend listopadowy w Tatrach. Droga pod Reglami znów otwarta, inne atrakcje czekają. Co warto zobaczyć w Zakopanem i okolicach?

Droga pod Reglami znów otwarta na długi weekend listopadowy

Droga pod Reglami: popularna trasa w Zakopanem

Droga pod Reglami wiedzie od Kuźnic do Siwej Polany, mijając skocznię Wielka Krokiew i wyloty popularnych górskich dolin (Kościeliskiej, Chochołowskiej, Strążyńskiej i Małej Łąki). Cały szlak liczy ok. 8,5 km długości i można go pokonać pieszo w ok. 2,5 godz. w jedną stronę. Szlak jest też dostępny dla rowerzystów, choć może być nieco zbyt wyboisty dla dziecięcych wózków.

Dodatkowym atutem Drogi pod Reglami jest to, że można po niej spacerować z psem, co na większości terenów TPN jest zabronione.

Droga pod Reglami – mapa

Giewont to góra-symbol, która każdemu kojarzy się od razu z Podhalem, Tatrami i Zakopanem. Tomasz Skowronski / Polskapresse

