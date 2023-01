Długi weekend 2023. Kiedy możemy dłużej odpocząć i gdzie warto wtedy pojechać? Tanie wycieczki po Polsce i świecie na 7 długich weekendów

W 2023 r. czeka nas całkiem sporo długich weekendów, a dwa z nich – majówkę i przerwę bożonarodzeniową - możemy dość tanim kosztem wydłużyć do rozmiarów całkiem przyjemnego urlopu. Kiedy wypadają długie weekendy w 2023 r., kiedy najlepiej wziąć urlop, by wypoczywać jak najdłużej, i gdzie można wtedy tanio pojechać? Poniżej znajdziecie praktyczny przewodnik po dniach wolnych od pracy w nowym roku wraz ze wskazówkami, gdzie można tanio wypoczywać w Polsce, Europie i na świecie w każdy z nadchodzących długich weekendów.

Przed nami rok długich weekendów. Majówka 2023 może potrwać 9 dni, a Boże Narodzenie 10

W 2023 r. czeka nas ok. 7 długich weekendów, w zależności od tego, jak zaplanujemy dni urlopu. Większość przerw w pracy będzie krótka: 4 z nich potrwają 3 dni, jeden będzie 4-dniowy i jeden 5-dniowy. Umiejętnie wykorzystując dni urlopu, możemy także zagwarantować sobie w 2023 r. dwie wyjątkowo długie przerwy od pracy: majówka 2023 może trwać 5 lub nawet 9 dni, a przerwa bożonarodzeniowa 4 lub 10 dni. To najlepszy czas do zaplanowania dłuższych podróży i wycieczek, nawet do odległych zakątków globu. Długie weekendy to okazja do zorganizowania krótszych wyjazdów, np. na city breaki w Polsce i Europie, albo do egzotycznych krajów oddalonych ok. 2-3 godziny lotu od Polski. To dobry sposób na uzupełnienie głównego urlopu, który wedle danych rezerwacyjnych portalu Wakacje.pl Polacy nadal planują przede wszystkim na miesiące letnie od lipca do września.

Długie weekendy 2023 warto zaplanować z wyprzedzeniem

Długie weekendy dobrze jest zaplanować z wyprzedzeniem, by skorzystać z promocyjnych ofert first minute i przedsprzedaży.

Kiedy najlepiej wziąć wolne w 2023 r., by zagwarantować sobie jak najdłuższy odpoczynek, i gdzie można wtedy tanio pojechać? Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące terminów długich weekendów w całym 2023 r. i wskazówki, w których miejscach warto w danym czasie zaplanować wypoczynek za niewielkie pieniądze.

Poniżej znajdziecie poradnik dla turystów i podróżników: Długie weekendy 2023. Jak je wydłużyć i gdzie warto się wybrać od stycznia do grudnia? Czytaj też: Gdzie pojechać w 2023 r.? CNN publikuje listę najciekawszych miejsc i wyróżnia Polskę. Co zachwyciło u nas amerykańskich redaktorów?

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023. Pierwszy długi weekend w tym roku

Święto Trzech Króli to dzień ustawowo wolny od pracy, a ponieważ w 2023 r. 6 stycznia wypada w piątek, daje nam to trzy dni wolnego i pierwszy tegoroczny długi weekend.

Trzy dni to niedługo, ale można wykorzystać ten czas na zwiedzanie Polski i spędzić wydłużony weekend np. w górach. Nawet jeśli śnieg nie dopisze, nadal będziemy mogli cieszyć się piękną przyrodą w czasie pieszych wycieczek. Można także wybrać się nad morze. To właśnie zimą jest wtedy najwięcej jodu w powietrzu, ceny są niższe niż w sezonie letnim, kolejek do atrakcji prawie nie ma. Poznajcie najważniejsze powody, dla których warto zaplanować zimowy urlop nad polskim morzem.

Gdzie najtaniej w styczniu? Na długi weekend styczniowy ceny noclegów w ofercie last minute są stosunkowo najniższe w Beskidach (od 217 zł za osobę za dwie noce) i Sudetach (od 254 zł w Jeleniej Górze), a także w Kotlinie Kłodzkiej (od 275 zł). W nadchodzący długi weekend styczniowy warto zaplanować wycieczkę nad polskie morze. Sebastian Wolosz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Wielkanoc 2023, czyli długi weekend w kwietniu

Po Wielkanocy będziemy mieli wolny lany poniedziałek 10 kwietnia 2023. Trzy dni weekendu warto wykorzystać na wycieczkę. To dobry czas na krótki wypad do krajów egzotycznych, w których można nacieszyć się słońcem. Gdzie najtaniej w kwietniu w ofercie all inclusive? Wielkanoc 2023 można spędzić niedrogo np. w Austrii w cenie ok. 1400 zł za osobę, albo w Bułgarii za 1500 zł. Wypoczynek w popularnym wśród turystów Egipcie to koszt rzędu ok. 1700 zł.

Majówka 2023: jak ją wydłużyć?

W 2023 r. bardzo fajnie układa się długi weekend majowy. Ustawowo wolne od pracy 1 maja i 3 maja wypadają w poniedziałek i środę. Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu na wtorek 2 maja, by cieszyć się długim weekendem liczącym aż 5 dni. Jeśli pokusimy się urlop także w czwartek i piątek, zyskamy 9 dni nieprzerwanego wypoczynku za cenę 3 dni urlopu.

Majówka to początek sezonu letniego. Oferta wypoczynku zarówno w kraju, jak i za granicą jest już wówczas rozbudowana. Wyjazdy zagraniczne warto rezerwować wcześniej, by skorzystać z atrakcyjnych cen w czasie przedsprzedaży. Gdzie najtaniej na wypoczynek all inclusive w maju 2023? Wśród ofert można znaleźć wczasy np. w Turcji, na Cyprze czy na Majorce w cenie niecałych 2 tys. zł od osoby. Nieco drożej jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Maroku (3400 zł za osobę za trzy dni).

Wiosna to najlepsza pora na city break w którejś z fascynujących stolic Europy, zwłaszcza na południu. W majówkę 2023 warto wybrać się np. do Hiszpanii albo Włoch: Barcelony (bilety w obie strony od ok. 950 zł) lub Malagi (813 zł), Wenecji (802 zł) lub Mediolanu (635 zł). Majówka, czerwcówka i sierpniówka 2023 to czas, by cieszyć się dobrą pogodą w Polsce w czasie wycieczek po górach i lasach. Wojciech Matusik / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Boże Ciało 2023: czerwcowy długi weekend

Boże Ciało wypada w tym roku w czwartek 8 czerwca, więc wystarczy wziąć urlop na piątek 9, by mieć długi, 4-dniowy weekend. Pogoda u progu lata sprzyja podróżom i wycieczkom. Można już wtedy korzystać z większości sezonowych letnich atrakcji w Polsce, spacerować po lasach i górach, pływać w jeziorach i relaksować się w gospodarstwach agroturystycznych.

Jeśli macie ochotę wyjechać za granicę na długi weekend czerwcowy 2023, otworem stoi cała Europa. Warto też zaplanować krótką wycieczkę do któregoś z krajów Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu – to ostatni moment, zanim upały staną się trudne do wytrzymania.

Gdzie najtaniej na Boże Ciało 2023 w ofercie all inclusive? W Bułgarii możemy wypoczywać przez dwa dni nawet tylko za niecałe 300 zł od osoby, choć z dojazdem własnym. W Chorwacji 3 dni wypoczynku zaczynają się od 600 zł, w Grecji i Hiszpanii od ok. 1000 zł. Czytaj też: Pierwsza podróż samolotem: instrukcja krok po kroku dla początkujących. Lotnisko, odprawa i kontrola bezpieczeństwa nie muszą być stresujące

Długi weekend sierpniowy 2023

Wolne od pracy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada 15 sierpnia, czyli w 2023 r. we wtorek. Jeden dzień urlopu w poniedziałek da nam kolejny długi weekend. Sierpień to oczywiście pora wakacji, warto więc zabrać dzieci gdzieś, gdzie będą miały moc wrażeń.

Polska jest pełna takich miejsc. Mogą to być np. polskie parki rozrywki i aquaparki, dinoparki czy inne atrakcje, przeznaczone dla młodzieży. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić także city break w jednym z europejskich miast, choćby w Paryżu. Gdzie najtaniej na długi weekend sierpniowy 2023? Znowu korzystne oferty ma Bułgaria, gdzie w sierpniu 2023 można przez 2 lub 3 dni odpoczywać w ramach oferty all inclusive nawet za niecałe 400 zł od osoby (z własnym dojazdem). W szczycie sezonu letniego ceny w krajach egzotycznych nie są już tak atrakcyjne. Np. 3-dniowy wypoczynek all inclusive w Dubaju może kosztować od 3600 zł za osobę. Latem można też zrelaksować się nad wodą. W kraju nie brakuje kąpielisk zlokalizowanych nieraz w pięknych zakątkach. Adam Jastrzebowski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Listopad 2023: nawet dwa długie weekendy

Listopad to miesiąc, w którym wypadają dwa święta ustawowo wolne od pracy: Wszystkich Świętych 1 (środa) oraz Święto Niepodległości 11 listopada (sobota).

W okresie Wszystkich Świętych większość Polaków odwiedza groby bliskich i nie jest to czas typowych wyjazdów wypoczynkowych, choć można pokusić się o wzięcie dwóch dni urlopu na czwartek i piątek, by zyskać 5 dni wolnych od pracy. To dobra okazja, by naładować baterie w ciepłych krajach i uciec od jesiennej pluchy do słońca i ciepła.

Za to Święto Niepodległości wypada pechowo w sobotę, ale to oznacza, że ten dzień będzie można odebrać w innym terminie, zapewne w piątek 10 listopada. 3-dniowy weekend można wykorzystać na niedługie podróże, np. city breaki w Europie, zwłaszcza na południu, gdzie pogoda powinna być nadal ciepła i słoneczna. To też dobra pora na odwiedzenie któregoś z polskich uzdrowisk, w których można wzmocnić zdrowie przed zimą. Gdzie najtaniej w listopadzie 2023? Z ciepłych krajów najkorzystniejszą ofertę ma Grecja – 3 dni na Rodos mogą kosztować niecałe 400 zł od osoby (w ofercie all inclusive, ale z dojazdem własnym). Wypoczynek w Turcji z pełnym all inclusive w listopadzie 2023 zaczyna się od 1800 zł za osobę za trzy dni.

Boże Narodzenie 2023 i Nowy Rok, czyli długi weekend w grudniu

Szczęśliwie układają się dni wolne od pracy w grudniu 2023. Boże Narodzenie to poniedziałek i wtorek, Nowy Rok to poniedziałek. Jeśli weźmiemy 3 dni urlopu w terminie 27-29 grudnia, zyskamy 10 dni wypoczynku.

Ten czas warto wykorzystać np. na szusowanie na nartach w Polsce lub u naszych sąsiadów – Czechów lub Słowaków. Kto chce, może wybrać się dalej, do Austrii lub Włoch. Kto lubi się wygrzewać, może skorzystać z polskich term albo saun.

Okres świąteczny to dobra pora na city breaki w Europie – miasta zmieniają się wtedy w prawdziwe bożonarodzeniowe krainy, pełne dekoracji i sezonowych imprez, które często trwają aż do 6 stycznia. Długa przerwa świąteczna to też okazja, by znowu zaplanować wyjazd do egzotycznych krajów. Jeśli macie ochotę na bezstresowy wypoczynek w sprawdzonym miejscu, wybierzcie Egipt na zimę, a jeśli macie ochotę na nieco dalszą wyprawę, zaplanujcie urlop zimowy w Tajlandii lub na Dominikanie. Gdzie najtaniej w grudniu 2023? Najtańsze oferty wypoczynku all inclusive w Polsce można wtedy znaleźć na Pomorzu (od niecałych 1200 zł za osobę za 4 -dniowy pobyt np. w Kołobrzegu). Jeśli chodzi o wycieczki zagraniczne all inclusive, 4 dni w Hiszpanii z wylotem z Berlina kosztują w sezonie świątecznym 2023 od 3300 zł za osobę. Przerwę świąteczną 2023 można spędzić w Polsce, choćby szusując na nartach. Marcin Oliva Soto / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Czytaj też: Nowe atrakcje turystyczne Polski i świata na 2023 r. Wieże widokowe, ścieżka w koronach drzew i inne cuda, które odwiedzimy po raz pierwszy

Źródła: wakacje.pl, kiwi.com

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!