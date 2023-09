Dlaczego warto iść do technikum? Dobrze płatny zawód gwarantowany

Dlaczego warto iść do technikum?

Absolwent technikum może przystąpić do matury oraz egzaminów zawodowych . Warto wybrać ten rodzaj szkoły, jeśli jednocześnie chcemy zdobyć wiedzę ogólną oraz kwalifikacje do wykonywania wybranego zawodu. Absolwenci szkoły mają więcej możliwości - mogą iść na studia lub rozpocząć karierę zawodową. W ten sposób młodzi ludzie szybciej usamodzielnią się i zaczną wieść dorosłe życie.

Jak wygląda nauka w technikum?

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczniowie od pierwszej klasy zdobywają wiedzę ogólną oraz praktyczną dotyczącą wybranego zawodu. Przedmiotów w technikum jest zatem więcej niż w liceum ogólnokształcącym. Zakres nauczania niektórych przedmiotów ogólnych może być nieco węższy niż w szkole ogólnokształcącej, kładzie się jednak nacisk na to, by uczniowie technikum byli przygotowani do egzaminu maturalnego.