Dlaczego paprotka usycha, gubi liście i marnie rośnie? Poznaj możliwe przyczyny. Radzimy, jak pielęgnować paprocie, by pięknie rosły

Paprotka to roślina również do łazienki

Poznaj tajniki pielęgnacji paprotek i ciesz się ich pięknem

Paprocie to klasyczne rośliny poszycia. W stanie naturalnym występują w najniższych partiach lasów, również tych tropikalnych. To dlatego nie lubią ostrego słońca i przesuszonego powietrza. Trzeba o tym pamiętać, a odwdzięczą się ładnym wyglądem.

Jakie miejsce wybrać dla paprotki?

Wilgotność powietrza ważna dla paprotki

Drugim warunkiem koniecznym do tego, żeby paprotka ładnie rosła, jest zapewnienie jej odpowiedniej wilgotności powietrza. Trudno o to w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem. W takich warunkach co kilka dni trzeba opryskać jej liście letnią (najlepiej przegotowaną) wodą z rozpylacza lub co jakiś czas zraszać roślinę prysznicem. Można ją też ustawić w pobliżu nawilżacza powietrza.