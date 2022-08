Dlaczego niektórzy są bardziej podatni na COVID-19? Odkryto decydujące o tym warianty genetyczne. W badaniach udział wzięła polska badaczka Anna Rokicka-Żuk

Istnieją geny odpowiedzialne nie tylko za cięższy przebieg infekcji koronawirusem, ale też takie, które mają działanie ochronne. maridav/123RF

COVID-19 nie przestanie zbierać swojego żniwa, choć wirus SARS-CoV-2 stracił już część zjadliwości. I tak od początku pandemii do chwili obecnej odnotowano już ponad 6,4 mln zgonów z powodu choroby koronawirusowej. Co decyduje, że niektórzy przechodzą infekcję tak ciężko? Na pewno nie tylko wiek i stan zdrowia. Potwierdzenie, że niezwykle istotne są czynniki genetyczne, zawdzięczamy ogromnemu projektowi badawczemu, w którym wzięli udział także Polacy, w tym dr Karolina Chwiałkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zobacz, co odkryto i co współautorka mówi o prowadzonych pracach.