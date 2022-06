Discord wprowadza zmiany – co one oznaczają dla użytkowników?

Discord to obecnie jeden z najpopularniejszych komunikatorów w naszym kraju, z którego korzystają głownie fani gier. Zyskał on dodatkową popularność w czasie pandemii, stając się wygodnym kanałem komunikacji nie tylko prywatnej, ale i w niektórych przypadkach służbowej. Jak każde tego typu narzędzie, również Discord nie jest jednak pozbawiony wad, o których głośno mówią jego użytkownicy. Na szczęście, zarządzający platformą nie pozostają głusi na ich prośby , czego przykładem mogą być m.in. wprowadzone właśnie zmiany.

Powiadomienia na Discordzie

Jedną z kwestii „drażliwych” dla użytkowników Discorda są wszelkiej maści powiadomienia. Problem stanowi m.in. ich nachalność i nie zawsze logiczne wykorzystanie. Przykładem tego mogą być powiadomienia czatów grupowych, do których użytkownicy mogą być dodawani. Dotychczas bowiem, opuszczając taką grupę wszyscy w niej partycypujący otrzymywali o tym fakcie powiadomienie. Nie jest to zbyt komfortowe, szczególnie w przypadku licznych grup lub, gdy chcemy „po cichu” opuścić czat. Teraz jednak dodano nową funkcję do Discorda, dzięki której problem ten znika.