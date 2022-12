Dietetyczna wigilia. Świąteczne dania można odchudzić – sprawdź, jak to zrobić! Oto 12 sposobów, by nie przytyć przez Boże Narodzenie

Co jeść w święta na diecie?

Przejedzenie to grupa objawów wywołanych przez spożycie nadmiernej ilości pokarmów, co ma miejsce szczególnie w okresie świątecznym. Smakołyki kuszą swym zapachem i wyglądem, niestety zjedzenie ich w…

Jak przygotować wigilijne potrawy w lekkiej wersji?

Ponieważ wiele osób zasiądzie do wigilijnej kolacji w kameralnym gronie i samodzielnie przygotuje tradycyjne dania, warto zadbać o to, by wykonać je w zdrowszych i odchudzonych wersjach. Pozwoli to nie tylko oszczędzić sporo kalorii, ale również czuć się lekko i uniknąć świątecznej niestrawności.