Dieta wegetariańska jest zdrowa i smaczna! Korzyści to szczuplejsze ciało i dłuższe życie. Zobacz, czym zastąpić mięso i co jeszcze jeść

Wegetarianizm w Polsce rośnie w siłę

Wegetarianizm, czyli dieta bezmięsna lub jarska, zdobywa w Polsce wciąż rosnąca popularność. Jeszcze w 2019 roku niejedzenie mięsa deklarowało ok. miliona mieszkańców kraju, natomiast dane z 2020 r. pokazują, że liczba wegetarian i wegan urosła do 3 milionów. Choć świeższych danych brak, producenci marek produktów roślinnych prowadzą własne szacunki. Wynika z nich m.in., że posiłki bezmięsne w ramach zwyczajowego menu, czyli tzw. menu fleksitariańskie, stosuje już co 5. dorosły Polak.

Z badań przeprowadzonych na rzecz pro-roślinnej kampanii „RoślinnieJemy” wynika też, że co trzeci mieszkaniec chciałby spróbować roślinnych zamienników mięsa, a ponad 2/3 wybiera dania bezmięsne, gdy je poza domem. Jednocześnie prawie 1/3 Polaków często przygotowuje jarskie posiłki w domu. To wszystko nie tylko za sprawą rosnącej świadomości zalet zdrowotnych diety wegetariańskiej. Powodów do przejścia na wegetarianizm jest wiele – począwszy od kwestii etycznych i związanych z ekologią, a na dbałości o sylwetkę i zdrowie skończywszy. Jeszcze jednym jest ostatnio dostęp do smacznych i przystępnych cenowo zamienników mięsa.