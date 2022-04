Dieta dla zdrowej i młodej skóry? Poznaj rady i przepis Karen Fischer na zupę owsiano-warzywną

(przepis na 2–3 porcje lub dla jednego głodnego dorosłego, przygotowanie: 10 minut, gotowanie: 15 minut)

- Kto by pomyślał, że zupa owsiana może tak świetnie smakować? Owies pomaga stworzyć pyszną, kremową, gęstą zupę. To jeden z moich ulubionych zdrowych przepisów; przyrządzałam to danie często, kiedy leczyłam się z problemów z układem odpornościowym. Aby zaoszczędzić czas (i uzyskać bardziej kremową zupę), możesz namoczyć owies i warzywa w wodzie i ugotować je później, gdy wieczorem wrócisz do domu. Jeśli odżywiasz się zgodnie z zasadami paleo, pomiń owies i dodaj więcej warzyw. Jeśli masz nietolerancję histaminy/aminy, dodaj ugotowane mięso bezpośrednio do miski, nie do garnka z zupą, żeby resztki, jeśli zostaną, były bezmięsne (mięso przyrządzaj codziennie na świeżo) - radzi autorka książki „Kuchnia zdrowej skóry. Jedz i wyglądaj młodo”.