Diecezja ełcka zmaga się z kryzysem powołań. Na ratunek księża z Afryki

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej przygotowuje się do święceń kapłańskich 16 alumnów. W dalekiej przyszłości ksiądz Jerzy Mazur planuje sprowadzanie do ełckiego seminarium alumnów z Afryki.

Kryzys powołań

W minioną niedzielę (30 kwietnia) ordynariusz diecezji ełckiej bp Jerzy Mazur wystosował list pasterski, który był odczytywany we wszystkich jej kościołach. Biskup w swoim liście napisał o kryzysie wiary, który prowadzi do drastycznie zmniejszającej się liczby powołań kapłańskich. Sytuacja zdaje się na tyle trudna, że ełcki duchowny zmuszony jest do reakcji.

- Zmniejszająca się liczba kapłanów, a także alumnów w Seminarium zmusza mnie do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, by w trosce o wiernych szukać jak najlepszych rozwiązań duszpasterskich i organizacyjnych, aby nikt nie pozostał bez opieki duszpasterskiej - pisze do wiernych biskup Jerzy Mazur. - Z powodu niewystarczającej liczby kapłanów jestem zmuszony w pewnych parafiach zmniejszać ilość kapłanów. Jestem również przynaglony, aby niektóre parafie połączyć i to już w najbliższym czasie. Pragnę zapewnić, że parafia, w której na stałe nie będzie kapłana, nie pozostanie bez opieki duszpasterskiej - dodaje Ordynariusz.