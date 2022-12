Diamentowe oczy, czyli efekt kryształków na twarzy. Zobacz, jak ozdobić skórę na sylwestra. Wystarczy kupić klej kosmetyczny i świecidełka

Wybierasz się na sylwestra z prawdziwego zdarzania? Twoja sylwestrowa sukienka jest wyjątkowo elegancka? Wypróbuj diamentowy makijaż, idealny na taką okazję. Wyjaśniamy, jak ozdobić oczy, czoło i policzki mieniącymi się w świetle kryształkami.

Diamentowy makijaż – jak go zrobić?

Diamentowy makijaż (ang. „diamond make-up”) to sposób zdobienia okolic powiek, który staje się coraz bardziej modny. Aby wykonać taki efektywny make-up, trzeba nabyć specjalny klej kosmetyczny oraz ozdoby, które następnie przykleja się do skóry. Zjawiskowy efekt szlachetnych kamieni na skórze uzyskasz, przyklejając do twarzy plastikowe cyrkonie, kryształki lub inne, podobne ozdoby do ciała. Popularny w Wielkiej Brytanii sposób zdobienia twarzy na sylwestra lub karnawał zyskuje na popularności również w Polsce. Przyklejane do skóry twarzy dekoracje świetnie będą wyglądać w połączeniu z cieniem do powiek z brokatem (ang. glitter shadow) lub metalicznym, błyszczącym odcieniem. Kolorowe kryształki do przyklejania na skórze można kupić online za kilkadziesiąt złotych. Ich aplikacja jest bardzo prosta – wystarczy podążać za instrukcją dołączoną do opakowania. Najpierw za pomocą specjalnej pęsety nanosimy na wybrane miejsce odrobinę kleju, a następnie przytwierdzamy do niej ozdobę. Warto umieścić takie świecidełka na powiekach lub w ich okolicy.

Rozwiń

Wypróbuj też make-up z cekinami

Inną propozycją dla kobiet, które nie stronią od odważnych, wieczorowych stylizacji twarzy, są cekiny laserowe. Takie dekoracje mienią się w oczach i przyjmują różne kolory, w zależności od kąta patrzenia. Można je kupić w formie żelu, który posłuży do malunków na twarzy lub sypkie, do aplikacji z klejem kosmetycznym. W skład żelu wchodzi m.in. gruby brokat oraz farba do ciała UV. Co ważne, można go stosować do różnych części ciała, w tym:

okolic oczu i powiek,

na powieki i ich okolice,

do ust,

na włosy,

na czoło,

na rzęsy,

na ramiona.

Kryształowe oczy – ten sposób jest najlepszy dla leniwych

Efekt kryształowych oczu uzyskasz także, kupując naklejki do diamentowego make-upu. Przezorne osoby mogą zamówić je za niecałe 10 zł w serwis shopee.pl. Nawet jeżeli przesyłka nie dojdzie w krótkim czasie, warto wykorzystać kryształki do zrobienia makijażu z okazji karnawału.

Innym rozwiązaniem jest zakup specjalnych diamencików w gotowym zestawie z klejem do make-upu. Klej do ozdób do ciała z drogerii (nabyty online lub stacjonarnie) to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Tego typu produkty można też zamówić przez internet. Do aplikacji klejnotów przyda się specjalna peceta, a do wykończenia makijażu potrzebna będzie biała kredka.

Rozwiń

Jakie części twarzy ozdobić diamencikami?

Gustowne zdobienia z kryształków, cyrkonii lub kolorowych kropeczek można zrobić pod linią brwi, na skroniach, policzkach czy wokół ust. Jeśli zależy ci na olśniewającym wyglądzie i chcesz zachwycić znajomych nie tylko wyszukaną kreacją, ale również make-upem, zrobienie błyszczących dekoracji na twarzy będzie idealnym pomysłem. Na Instagramie można znaleźć wiele zdjęć młodych dziewczyn, które zdecydowały się na taki krok. Jeżeli jednak uważasz, że nie odważysz się na taki makijaż, koniecznie namów na niego córkę.

Błyszcząca dekoracja twarzy będzie znakomitym uzupełnieniem sukienki z cekinami lub brokatem, a także kreacji zdobionych złotą lub srebrną nitką. Diamentowy makijaż pasuje także do welurowych strojów oraz ubrań z trecelu (sztucznego jedwabiu z włókien celulozowych), jednym słowem – do odzieży bardzo modnej w tym sezonie. Sylwester stanowi idealną okazję, żeby zaszaleć i zrobić „diamond make-up” w wersji glow. Możesz poeksperymentować z cieniami do powiek oraz ozdobami na twarz, a efekt finalny sprawi, że będziesz wyglądać bardzo zjawiskowo.

Rozwiń

Jeżeli szukasz sposobności, aby spojrzeć w lustro z zachwytem, zobacz propozycje, które przedstawiamy w galerii zdjęć.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!