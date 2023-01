Deklaracja maturalna 2023. Do kiedy złożyć deklarację ostateczną i czy każdy musi to zrobić? Co warto wiedzieć o tym dokumencie? Barbara Wesoła

Deklarację maturalną złożysz elektronicznie. Kto musi złożyć dokument i do kiedy? 123rf.com

Deklaracja maturalna to dokument, który muszą złożyć osoby przystępujące do egzaminu dojrzałości w danym roku szkolnym. Uczniów klas maturalnych obowiązują dwa terminy: deklaracji wstępnej oraz ostatecznej. Jakie informacje podajemy w deklaracji maturalnej? Do kiedy trzeba złożyć deklarację ostateczną i jak to zrobić? Termin już w lutym. Jeśli w tym czasie wypadają ferie zimowe lepiej zadbać o wysłanie dokumenty wcześniej. Przypominamy najważniejsze informacje o deklaracji maturalnej.