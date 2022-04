Darmowe bilety na podróż koleją po Europie. DiscoverEU oferuje młodym ludziom 35 tys. darmowych miejsc w pociągach

Darmowe bilety kolejowe dla 35 tys. szczęśliwców. Funduje Unia Europejska

Kto ma prawdo do darmowych biletów?

Kiedy rusza rejestracja na darmowe bilety kolejowe Interrail?

Rejestracja do programu, umożliwiająca uzyskanie darmowych biletów kolejowych, zacznie się już jutro, 7 kwietnia 2022, o godz. 12:00 i potrwa do 21 kwietnia. Bilety będą przyznawane w ramach losowania tym uczestnikom, którzy wypełnią krótki quiz.

Jak uzyskać darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie?

Aby dostać za darmo bilet Interrail, należy zarejestrować się i wypełnić kwestionariusz na oficjalnym portalu programu DiscoverEU, dostępnym TUTAJ.

Po uzyskaniu kodu aplikacyjnego można go wykorzystać do stworzenia grupy i zaprosić do podróży do 4 znajomych. Uczestnicy mogą także planować wspólne podróże. Do kontaktowania się posłużyć może specjalna grupa na Facebooku, stworzona na potrzeby uczestników akcji DiscoverEU, dostępna TUTAJ.