Darmowe atrakcje Dolnośląskiego. Pomysły na weekend pod Wrocławiem bez wydawania pieniędzy. Muzea, punkty widokowe, tajemnicze miejsca

Dolnośląskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. Województwo można zwiedzać wzdłuż i wszerz, na różne sposoby, od miast po wiejskie skanseny, od gór po jeziora, między najwyższymi szczytami i najgłębszymi podziemiami, pieszo, rowerem, samochodem lub koleją. Mimo wielkiej popularności regionu wśród turystów nie wszystko na Dolnym Śląsku jest na sprzedaż, a w każdym razie nie za wszystkie atrakcje trzeba płacić. Przedstawiamy pomysły na darmowe wycieczki po Dolnym Śląsku w sam raz na jesienny weekend czy urlop. Jakie atrakcje Wrocławia są darmowe, gdzie szukać tajemniczych ruin i cudów przyrody, dostępnych bez płacenia?

Darmowe atrakcje Dolnego Śląska

Na Dolnym Śląsku nie brakuje pięknych zakątków i ciekawych atrakcji, dostępnych zupełnie za darmo. Przekonajcie się, co można robić we Wrocławiu i okolicach bez konieczności płacenia za bilety.



Na zdjęciu: kapliczki maryjne na Górze Bardzkiej. castigatio, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Turyści na Dolnym Śląsku znajdą niejedno niezwykłe miejsce i niejedną atrakcję, w których nie obowiązuje cennik i nie wydaje się biletów. To zarówno piękne szlaki i ciekawe przyrodniczo miejsca, jak i fascynujące zabytki, często zrujnowane, które można zwiedzać nieco na dziko, na własną rękę, za to za darmo. Przedstawiamy ciekawe darmowe atrakcje Dolnego Śląska. Zaczynamy od Wrocławia, potem przejdziemy do atrakcji przyrodniczych, a następnie do zabytków. Z naszego krótkiego przewodnika dowiecie się m.in.

Gdzie na Dolnym Śląsku znajduje się pustynia w środku lasu

W którym miejscu naziści mieli praktykować okultyzm

Gdzie na Dolnym Śląsku można się poczuć jak we Florencji

Które wieże widokowe regionu są darmowe Czytaj też: Sztolnie, bunkry, jaskinie i tunele. Najciekawsze podziemne trasy i atrakcje na Dolnym Śląsku [ZDJĘCIA]

Wrocław za darmo. Atrakcje miasta bez biletów

Sercem Dolnego Śląska jest Wrocław, a choć to wielkie i prężnie rozwijające się miasto, nie za wszystko trzeba tu słono płacić, a niektóre atrakcje dostępne są zupełnie za darmo. Wrocław to ośrodek kultury i mieści się tu wiele muzeów i galerii. Część z nich udostępnia swoje zbiory za darmo w określony dzień tygodnia. Znając terminy, możemy zaplanować darmową wycieczkę po galeriach Wrocławia w czasie wakacji lub urlopu.

Kiedy muzea Wrocławia wpuszczają turystów za darmo? Harmonogram wygląda następująco: we wtorki Pawilon Czterech Kopuł,

w środy Muzeum Architektury,

w czwartki Muzeum Sztuki Współczesnej,

w soboty Muzeum Narodowe W mieście można też oglądać kilka wystaw stałych, darmowych codziennie. Za darmo można więc zwiedzać np. Stary Ratusz, Arsenał Miejski, czy Centrum Sztuki WRO. Wrocław pełen jest darmowych atrakcji. Wiele muzeów wyznacza jeden dzień w tygodniu, w którym nie są pobierane opłaty za bilety. Na zdjęciu jedno z nich: Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Magda Pasiewicz / Polska Press Jeśli chcielibyście obejrzeć panoramę Wrocławia z nietypowego i darmowego punktu widokowego, zajrzyjcie na dach galerii handlowej Renoma. Znajduje się tam parking i nieformalny taras, z którego rozciąga się widok na Wrocław.

Więcej darmowych atrakcji we Wrocławiu jest dostepnych wiosną i latem. Organizowanych jest wówczas wiele imprez plenerowych. Kina plenerowe najczęściej dostępne są za darmo. Jedno z popularniejszych organizowane jest w weekendy na Wyspie Słodowej. Atrakcją dla dzieci i dorosłych w sezonie letnim może być także słynna wrocławska Fontanna Multimedialna na Pergoli koło Hali Stulecia. Pokazy multimedialne (wodno-świetlno-muzyczne) organizowane są codziennie od 10:00 do 20:00. Zapraszamy do przewodnika po darmowych atrakcjach Wrocławia, w którym znajdziecie więcej szczegółowych informacji. Mamy też dla was listę darmowych atrakcji w Trójmieście oraz Krakowie, w sam raz na urlop lub weekend. Pokazy multimedialne słynnej Fontanny na Pergoli przed Halą Stulecia są darmowe. Jaroslaw Jakubczak / Polskapresse

Cuda przyrodnicze i niezwykłe widoki – natura jest zawsze za darmo

Większość darmowych atrakcji Dolnego Śląska to piękne zakątki, fascynujące z powodu piękna przyrody lub niezwykłych zabytków. By się do nich dostać, nie trzeba kupować biletów w kasie.

Wymienionej niżej atrakcje przyrodnicze, ruiny zamków, sanktuaria, zapory wodne czy pozostałości z czasów II wojny światowej nadają się w sam raz jako cele lub przystanki na szlaku wakacyjnych wycieczek i spacerów. Zacznijmy od atrakcji przyrodniczych. Niezwykła pustynia w środku lasu Jednym z najbardziej oryginalnych zakątków Dolnego Śląska jest Pustynia Kozłowska. Wyróżnia ją to, że znajduje się w sercu rozległego kompleksu leśnego – Borów Dolnośląskich. Pustynia powstała tylko w części naturalnie – znajdował się tu dawniej sowiecki poligon i ziemia została zryta pociskami oraz bombami. Dziś w czasie wycieczki po Borach Dolnośląskich można oglądać rozległe piaskowe pustkowie w samym środku lasu. Pustynia Kozłowska to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Borach Dolnośląskich. Jak widać - lasu wcale nie przypomina. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Maciej Boryna, CC BY-SA 4.0 Punkty widokowe: Dolny Śląsk z innej perspektywy

Na Dolnym Śląsku nie brak wież widokowych, często dostępnych turystom za darmo. Jedną z oryginalniejszych jest Altana Miłości na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju. To wyjątkowo urokliwe miejsce, nie tylko dzięki nazwie. Drewniany pawilon stoi na wzniesieniu na wysokości ok. 450 m n.p.m. Rozciąga się z niego piękny widok na zabytkowy Park zdrojowy, a przy dobrej pogodzie widać także Góry Orlickie. Inne darmowe wieże widokowe Dolnego Śląska to np. Wieża na Górze Wszystkich Świętych

Wieża na Trójgarbie

Wieża na Dzikowcu

Wieża w Mieroszowie

Wieża na Jagodnej

Wieża na Czernicy

Taras widokowy przy schronisku na Szczelińcu Wielkim (trasa do schroniska jest darmowa, tuż za nim stoją kasy i pobierana jest opłata za dalszy marsz).

Platforma widokowa na Guzowatej

Złoty Widok – taras widokowy nad Szklarską Porębą

Jeśli kochacie chodzić po górach, pomysły na wakacje, urlop czy weekend na łonie natury podsunie Wam nasz poradnik o górskich atrakcjach Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej. Jako inspirację do zaplanowania weekendowej wycieczki do niezwykłych miejsc regionu proponujemy galerię pięknych fotografii Dolnego Śląska. Góra Oliwna w Bolesławowie W okolicach Stronia Śląskiego wznosi się tzw. Góra Oliwna, na której mieszkańcy okolicznych wsi spotykali się dawniej na modlitwach. To zarówno malowniczy punkt widokowy na Masyw Śnieżnika, jak i miejsce ciekawe ze względu na swoją dość tajemniczą historię. Dziś Górę zdobią posągi ukazujące śpiących apostołów i modlącego się Chrystusa – nie wiadomo, kto jest autorem tych rzeźb, ale sprawiają niesamowite wrażenie. Zapraszamy do przewodnika po najlepszych atrakcjach Stronia Śląskiego i okolic. Nie wiadomo, kto wykonał posągi na Górze Oliwnej w Bolesławowie. Miejsce ma niezwykłą atmosferę i rozciąga się z niego ładny widok. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Grzegorz Wysocki, CC BY-SA 3.0 Spacer na Górę Bardzką

Inna trasa spacerowa, łącząca walory przyrodnicze i historyczne, to wejście na Górę Bardzką, wznoszącą się nad Bardem na ziemi kłodzkiej. Rozciąga się z niej piękny widok na miasteczko i Przełom Bardzki na Nysie Kłodzkiej. Do tego na stokach góry stoi Źródło Maryi, uchodzące za lecznicze, i kapliczki maryjne w różnych stylach architektonicznych. Czytaj też: Zamek Książ: najlepsze atrakcje na weekend. Ceny biletów i noclegów, praktyczne informacje dla turystów, galeria pięknych zdjęć Bardzka Góra wznosi się nad Bardem. To ciekawe miejsce na weekendowy spacer - na jej zboczach stoją kaplice maryjne i bije źródełko, uznawane za cudowne. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 PL. Poconaco, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 PL

Dolnośląskie zabytki: zwiedzanie bez opłat

Wiele zabytków Dolnego Śląska można zwiedzać zupełnie za darmo, choć nieraz trzeba zadać sobie trochę trudu, by do nich dotrzeć. Zabytki te często mają formę ruin, co jednych może rozczarować, a innych nastroić romantycznie i nostalgicznie.

Zrujnowane zamki i kaplice – pomniki dawnej świetności Świetnym pomysłem na ciekawy spacer jest wyprawa do ruin Zamku Bolczów w Rudawach Janowickich, otoczonych serią ciekawych formacji skalnych. W Górach Bystrzyckich można spenetrować pozostałości Zamku Szczerba, a w Czerwonym Strumieniu zwiedzić ruiny niegdyś pięknej barokowej kaplicy. Pałac w Podzamku jak florencki ratusz Innym przypadkiem jest XIX-wieczny, neogotycki pałacyk w Podzamku. To dobrze zachowana budowla, wzorowana na słynnym ratuszu we Florencji. Niestety, budowli nie można zwiedzać, bo mieści się w niej dom opieki społecznej, ale oglądania lokalnej wariacji na temat Florencji nikt nie zabroni i można to robić za darmo. Jeśli lubicie zwiedzać zamki – zrujnowane lub odrestaurowane – zajrzyjcie do naszego przewodnika po zamkach i pałacach Kotliny Kłodzkiej. Pałacyk w Podzamku jest wzorowany na słynnym ratuszu we Florencji. Niestety, nie można zwiedzać go od środka. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 PL. Jacek Halicki, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 PL Mauzoleum Hitlera w Wałbrzychu

Tzw. Mauzoleum Hitlera, czyli Totenburg na stoku góry Niedźwiadki, to tak naprawdę pomnik wzniesiony ku pamięci śląskich ofiar I wojny światowej i katastrof w kopalniach. Rzeczywiście został wzniesiony przez nazistów i służył nazistowskie propagandzie – miał udowadniać, że III Rzesza jest wspólnym dziełem ludzi pracy, a nie tylko NSDAP. Z tym ponurym miejscem wiąże się wiele miejskich legend, według których miała się tu znajdować np. okultystyczna świątynia nazistów. Pozostaje jednak faktem, że kompleks ruin można zwiedzać za darmo. W Wałbrzychu można odwiedzić za darmo ponure i tajemnicze miejsce - tzw. Mauzoleum Hitlera, wzniesione przez nazistów. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Yarl, CC BY-SA 3.0 Piękne kościoły żywe i martwe

Na Dolnym Śląsku nie brak niezwykłych budowli sakralnych, które często w wyznaczonych godzinach można zwiedzać za darmo lub co łaska. Przykładem takiej atrakcji jest ewangelicki Kościół Pokoju w Świdnicy o unikalnej architekturze, wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Tu akurat cennik jest sztywny (bilet normalny 12 zł, ulgowy 10 zł), ale spektakularne wnętrze można obejrzeć np. w czasie nabożeństwa w niedzielę o 10:00.

Nieco podobna konstrukcja, niestety zrujnowana, wznosi się w Żeliszowie i jest jednym z najpopularniejszych kierunków wypraw dolnośląskich fanów urbexu. W murach tzw. Perły Żeliszowa można wykonać spektakularne zdjęcia. Zwiedzanie zrujnowanego kościoła jest darmowe. Zrujnowany kościół ewangelicki w Żeliszowie można zwiedzić za darmo. Kiedyś jego owalna sala główna z emporami musiała robić piorunujące wrażenie. Piotr Krzyzanowski / Polskapresse Świątynią wartą odwiedzenia jest także Bazylika NMP w Bardzie z przełomu XVII i XVIII w. Przechowuje się w niej figurę Matki Bożej Tronującej z XII w., być może najstarszy w Polsce dobrze zachowany wizerunek Madonny. Bardo jest pełne niezwykłych miejsc i atrakcji, jakich próżno szukać w innych miejscach. Zapraszamy do przewodnika po atrakcjach turystycznych Barda na Dolnym Śląsku. Czytaj też: 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu

Mosty, wiadukty i zapory

Wiele darmowych zabytków Dolnego Śląska ma charakter użytkowy i dlatego nie pobiera się opłat za ich zwiedzanie. Wycieczki do tego typu miejsc to przygoda dla miłośników historii, czasem z elementami urbexu. Nie brak w regionie np. starych mostów kamiennych. Most św. Jana w Kłodzku przypomina słynny praski Most Karola. W Bardzie brzegi rzeki spina Stary Most z XVI w. z figurą Jana Nepomucena. Z nieco nowszych czasów wywodzi się wiadukt w Bolesławcu, jeden z najdłuższych w Europie, którego imponujące podpory i łuki są co wieczór malowniczo oświetlane. Zapaleni spacerowicze mają na Dolnym Śląsku w czym wybierać. Na trasach można napotkać wiele ciekawych miejsc, dostępnych bez płacenia. Zapora w Pilchowicach jest druga pod względem wysokości w Polsce; w okolicy można też zobaczyć most, na którym miały być kręcone sceny do filmu „Mission: Impossible 7” z Tomem Cruisem. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa Do zabytków użytkowych należy także ponad 100-letnia zapora wodna w Pilchowicach, druga najwyższa w Polsce. Rozciąga się z niej wspaniały widok na Jezioro Pilchowickie. Inną okoliczną atrakcją jest też most nad wspomnianym Jeziorem, dziś wyłączony z użytku. Słynie z tego, że Tom Cruise miał tu nagrywać scenę pościgu do filmu „Mission: Impossible 7”, w trakcie której most miał zostać wysadzony. Ostatecznie, po protestach mieszkańców i konserwatorów zabytków, ze sceny zrezygnowano i most nadal wznosi się nad Jeziorem Pilchowickim, choć jest wyłączony z użytkowania.

